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Клинический психолог Олег Долгицкий рассказал тюменцам, что астролог должен быть высокообразованным

2:13
Гороскопы

По мнению клинического психолога Олега Долгицкого, астрология может приносить как пользу, так и потенциальный вред. Он поделился с жителями Тюмени своими соображениями относительно их интереса к профессии астролога и меняющихся потребностей в астрологических услугах.

Клинический психолог Олег Долгицкий рассказал тюменцам, что астролог должен быть высокообразованным
Фото: openverse
  • Требования к знаниям: чтобы понимать астрологию, необходимо обладать значительным объемом гуманитарных знаний, особенно в области семантики. Планеты в астрологии символизируют стрелки часов, измеряющие время циклов, и значение, стоящее за этими циклами, часто представлено в мифах, связанных с конкретными божествами. Вникание в семантику этих мифов имеет решающее значение для понимания астрологии.
  • Отличительные черты настоящих астрологов. Долгицкий отметил, что квалифицированные астрологи — это высокообразованные люди. Чем обширнее академическое образование человека, тем лучше он подготовлен к точной интерпретации личных гороскопов.
  • Потенциальный вред. Хотя астрология может предложить понимание и руководство, она также может быть вредной, если люди доверяют ей всю свою жизнь, не предпринимая никаких действий для улучшения своего положения. Астрология не должна заменять личную свободу действий и принятие решений. Люди, которым трудно принимать собственные решения, могут быть особенно уязвимы перед чрезмерной зависимостью от астрологов.
  • Популярность астрологии. Астрология остается популярной, потому что она обеспечивает основу для понимания мира и собственной жизни. Многие люди обращаются к астрологии, когда чувствуют себя потерянными или сбитыми с толку жизненными событиями.

Таким образом, хотя астрология может дать ценную информацию, люди не должны полагаться исключительно на неё, чтобы формировать свою жизнь. Это должно дополнять личную свободу действий и принятие решений, а не заменять их. Образование и глубокое понимание символики необходимы для эффективной астрологической интерпретации, сообщает nashgorod.ru.

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Олег Черников / клинический психолог/ невролог/ энерготерапевт / ПТИЦА СЧАСТЬЯ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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