Россиянам стоит подготовиться, так как 17 июля 2023 года будет самым тяжёлым днём с негативной энергией за весь лунный месяц, заявила нумеролог Ольга Скоромных.
По её словам, именно тогда стоит ждать обострения в людях всех негативных и агрессивных качеств.
"В этот день нас будут обольщать, обманывать, испытывать на прочность", — пояснила специалист в интервью изданию Сиб.фм.
Происходящие вокруг события будут самым отрицательным образом сказываться на психике человека, подчеркнула нумеролог.
"Они будут вызывать у нас очень много эмоций. Опираться на неприятные события, связанные с нами. Будет озлобленная энергия", — отметила она.
Скоромных посоветовала направить всю лишнюю энергию в мирное русло, например, заняться спортом.
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