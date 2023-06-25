Нумеролог предупредила россиян об опасности 17 июля: Будет озлобленная энергия

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Россиянам стоит подготовиться, так как 17 июля 2023 года будет самым тяжёлым днём с негативной энергией за весь лунный месяц, заявила нумеролог Ольга Скоромных.

По её словам, именно тогда стоит ждать обострения в людях всех негативных и агрессивных качеств.

"В этот день нас будут обольщать, обманывать, испытывать на прочность", — пояснила специалист в интервью изданию Сиб.фм.

Происходящие вокруг события будут самым отрицательным образом сказываться на психике человека, подчеркнула нумеролог.

"Они будут вызывать у нас очень много эмоций. Опираться на неприятные события, связанные с нами. Будет озлобленная энергия", — отметила она.

Скоромных посоветовала направить всю лишнюю энергию в мирное русло, например, заняться спортом.