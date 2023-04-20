Астролог предупредила россиян о коридоре затмений: комбо с ретроградным Меркурием

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Астролог предупредила россиян о коридоре лунного затмения. Кроме прочего, надвигается период ретроградного Меркурия, сообщила нумеролог и психолог Елена Файкина.

По словам астролога, затмение начнётся 20 апреля и пройдёт под знаком Овна.

"Влияние этого затмения особо почувствуют люди, рождённые с 17 по 23 апреля, с 19 по 25 июля, с 20 по 26 октября и с 17 по 23 января", — пояснила Файкина сайту Москва 24.

С 5 мая начнётся лунное затмение и именно оно сыграет в "комбо" с ретроградным Меркурием.

"Данное время, тем более что оно совпадает с периодом ретро-Меркурия, принесёт серьёзные перемены в жизни людей. Особенно тех, чьи даты рождения я назвала", — резюмировала астролог.

Эксперт предупредила, что независимо от даты рождения стоит поберечься, так как с 20 апреля по 5 мая период выдастся "бурным и резким", но быстро пройдёт.

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