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Ирина Гусакова

Астролог Кройцер: "Главные события недели — новолуние и солнечное затмение"

2:51
Гороскопы

Наступающая неделя обещает быть довольно активной. Безусловным главным её событием является не только новолуние, но и солнечное затмение. Именно они задают тон недели в целом, направляя наше внимание скорее на внутреннее состояние, чем внешний материальный мир. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Астролог Кройцер: "Главные события недели — новолуние и солнечное затмение"

Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

17.04, понедельник

День Луны, Луна в Водолее, Луна убывающая

Новая неделя начинается с противоречивых энергий, а также подготовки к новолунию и солнечному затмению. Сегодня лучше не начинать новых дел или выяснять отношения. День подходит для мирной деятельности и встречи с друзьями.

18.04, вторник

День Марса, Луна в Рыбах, Луна убывающая

Сегодня сохраняются непростые энергии. Поэтому лучше воздержаться от выяснения отношений и конфликтов. Благоприятно провести время в кругу друзей.

19.04, среда

День Меркурия, Луна в Рыбах, Луна убывающая

В среду преобладают довольно творческие энергии. Сегодня можно творить и заниматься хобби, а также заводить новые знакомства. День очень подходит для медитативных практик.

20.04, четверг

День Юпитера, Луна в Овне, Новолуние

Четверг наполнен мощными позитивными трансформационными энергиями. Ведь сегодня не только новолуние, но и солнечное затмение. Отложите важные решения на завтра, а пока просто следуйте общему потоку и плывите по течению, наслаждаясь моментом.

21.04, пятница

День Венеры, Луна в Овне, Луна растущая

Пятница наполнена непростыми энергиями, поэтому сегодня лучше использовать медитативные техники для расслабления ума. А вот выяснять отношения или вступать в конфликты лучше не стоит.

22.04, суббота

День Сатурна, Луна в Тельце, Луна растущая

Суббота наполнена активными и позитивными энергиями. Сегодня можно проводить косметические процедуры и начинать важные дела. Также день подходит для рутинных дел и решения бытовых вопросов.

23.04, воскресенье

День Солнца, Луна в Тельце, Луна растущая

В воскресенье преобладают активные и сложные энергии. С одной стороны лучше не сосредотачиваться на материальных вопросах и принятии важных решений, а с другой можно вступать в должность и начинать карьеру.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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