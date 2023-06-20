Предсказавший точную дату смерти королевы Елизаветы II китаец снова сделал ставки на несколько страшных событий в 2023–2025 годах, сообщает AB News с указанием на международную рассылку "Политбэт: высшая лига".
По данным экспертов-букмекеров, "тот же самый клиент, который выиграл $840 000" на королеве" (переехавший на ПМЖ в Турцию гражданин Китая) сделал три ставки:
Букмекеры не стали раскрывать суммы ставок, пояснив лишь: в одном случае игрок получит "десятки", а в двух других "пару сотен" тысяч долларов.
Также эксперты отмечают, что необычные ставки — не редкость. Известны случаи ставок на укус футболиста на Чемпионате мира-2014, ставка "сын станет футболистом сборной" (сбылась у отца голкипера сборной Англии).
Кроме того, букмекеры принимают ставки (а как проверить?) на то, что "Владимир Путин — бессмертный человек" и "Марк Цукерберг — рептилоид".
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