Предсказавший смерть Елизаветы II игрок-пророк из Китая спрогнозировал новые трагедии

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Предсказавший точную дату смерти королевы Елизаветы II китаец снова сделал ставки на несколько страшных событий в 2023–2025 годах, сообщает AB News с указанием на международную рассылку "Политбэт: высшая лига".

По данным экспертов-букмекеров, "тот же самый клиент, который выиграл $840 000" на королеве" (переехавший на ПМЖ в Турцию гражданин Китая) сделал три ставки:

До 1 октября 2023 года произойдет авиакатастрофа гражданского лайнера. До конца 2024 года произойдут покушение на лидера государства-члена ООН и его гибель. До 2025 года в мире случится применение ядерного оружия (любого уровня) или устроят теракт с применением расщепляющихся материалов ("грязной бомбы").

Букмекеры не стали раскрывать суммы ставок, пояснив лишь: в одном случае игрок получит "десятки", а в двух других "пару сотен" тысяч долларов.

Также эксперты отмечают, что необычные ставки — не редкость. Известны случаи ставок на укус футболиста на Чемпионате мира-2014, ставка "сын станет футболистом сборной" (сбылась у отца голкипера сборной Англии).

Кроме того, букмекеры принимают ставки (а как проверить?) на то, что "Владимир Путин — бессмертный человек" и "Марк Цукерберг — рептилоид".