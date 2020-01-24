Ставки на матчи своих команд: попались три российских футболиста

Уже несколько дней говорится об игроках из Первенства профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которых заподозрили в ставках на собственные клубы. За дело взялся Российский футбольный союз (РФС) и комитет по этике.

Этика в деле

В декабре прошлого года состоялось собрание комитета РФС, где обсуждались разные вопросы, в том числе споры по этике. Известно, что комитет принял меры по решению этических вопросов. Теперь дело разбирается специально созданным подразделением.

Теперь специалисты по спортивной этике могут акцентировать внимание на отдельных футболистах, разбирая дела в доступной форме. Это отличная возможность проверить поправки РФС в новом деле.

Ставки на ПФЛ

Статистика показывает, что ставки на клубы из ПФЛ делают часто, но гораздо реже на большие суммы. Именно через сумму ставки можно поймать азартных игроков "особого" класса. Среди них — футболисты и представители посреднических фирм.

Казалось бы, чего плохого в ставках на спорт. Ведь с точки зрения права спортсмен может делать ставки, но если они поставлены на собственный клуб, то РФС может заподозрить факт договорного матча. К тому же, согласно закону о спорте, спортсменам запрещено делать ставки на соревнования, к которым они имеют отношение.

Это логично, ведь когда делают ставки, ожидают конкретный результат, плюс к этому добавляется каждый исход события, оговоренный через букмекерские конторы.

Как футболисты делают ставки?

Ранее это был очень популярный способ получения дополнительного дохода футболистов. Они обращались к друзьям или семьям, через которых и делали ставки.

Футболист был осведомлен о состоянии клуба и знал точный исход матча. Деньги передавались через футболистов, а от лица семей или друзей спортсмена регистрировались ставки.

Именно такую схему использовал один из бывших игроков ПФЛ Игорь Балдин. Спортсмену удавалось за одну ставку заработать до ста тысяч рублей.

Вскоре схема была раскрыта, за что последовали санкции на футболистов, а выигрыши были заморожены. В деле, конечно же, были замешаны зарегистрированные ставки от имени футболистов, а это уже может нарушить этические нормы.

Спортсменам становится все сложнее делать ставки на свои клубы, поэтому в ход идут более сложные схемы. Для этого используются посреднические компании, располагающиеся за рубежом. В ней может быть замешано много сторон, но обычно эти компании действуют незаконно.

Схема работает просто, но реализуется сложно. Спортсмены переводят деньги посредническим компаниям, чаще всего не от своего имени. Далее сообщается результат и желательный исход.

Деньги распределяются между букмекерскими конторами, консалтинговыми фирмы и людьми, связующими все стороны договоренностей воедино.

Способы борьбы со ставками

Федерации и спортивные функционеры из года в год пытаются образумить спортсменов, чтобы те не делали ставки и не рисковали карьерой. Основной метод борьбы — беседы спортсменов с психологами и тренерским штабом. Иногда требуется групповой подход, поскольку в ставках обычно замешаны несколько спортсменов, иначе не будет гарантии на желаемый исход.

В английском чемпионате вообще было зафиксировано десятки случаев договорных матчей. Привлечены к ответственности 30 футболистов и это только за сезон 2016/2017.

В футболе — только цветочки

По количеству ставок на спорт абсолютный лидер — теннис. В нем достаточно громких историй, где спортсмены и их функционеры были уличены в ставках на собственные матчи. В теннисе гораздо проще создавать договорные условия, поскольку для этого должно быть осведомлено всего пару-тройку человек.

В футболе же для разыгрывания нужного результата требуется не только договориться с собственной командой, но и согласовать это с соперниками.

Возможно поэтому в теннисе гораздо больше договорных матчей. За один сезон в теннисе могут заподозрить до сотни спортсменов и сотрудников спортивных организаций.

Меры наказания

Федерации и комитеты по этике решают вопрос разными способами. Самое простое наказание — штраф, а самое жестокое — дисквалификация и лишение свободы. При этом штраф в любом случае оплатить придется.

Главная проблема в договорных матчах — это доказательство самого факта мошенничества. Схемы настолько сложные, в них участвует столько лиц, что найти виновного практически невозможно. Поэтому предотвратить количество договорных матчей крайне сложно, а еще сложнее контролировать букмекеров.