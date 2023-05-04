Удача придёт к этим знакам зодиака уже в мае

Астролог назвала знаки зодиака, которым будет сопутствовать удача в мае

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Астролог Евгения Шустина рассказала, что в мае каждому знаку зодиака будет сопутствовать удача.

Фото: phonoteka.org

Особенно удачливыми будут Овны. В первой половине мая у Овнов появится возможность повысить свой авторитет. Однако для этого им нужно быть максимально активными и избавиться от чувства внутреннего беспокойства.

Львам настало время проявлять лидерские качества, но это не должно переходить в высокомерие. Стрельцы в мае увидят результаты своих трудов. Тельцам и Близнецам Вселенная даст много возможностей, которые нужно заметить и не упустить. Ракам откроется возможность реализовать все свои цели, а Девам - закрутить головокружительный роман или встретить человека, который поможет в бизнесе.

Весы смогут перезагрузиться и рассчитывать на удачные сделки благодаря своему упорству и силе воли. Как сообщает Москва 24, Козероги увидят результаты своих действий в карьере и повысят свой статус, если перестанут жить прошлым. Водолеям же выпадает шанс реализовать себя в успешной компании, при условии, что они начнут действовать и не будут топтаться на месте. А Рыбы получат вдохновение в творчестве и почувствуют, что их достоинства замечают к концу мая.

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