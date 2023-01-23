Предсказатель Сидик Афган: США не станет в 2027 году, а Россия победит Украину

О сроках прекращения украинского конфликта порассуждал афганский математик, и философ Сидик Афган, который в своё время предсказал развал СССР. Об этом сообщает портал Star Hit.

Он объяснил, что пользуется в предсказаниях вычислениями, поскольку, все события в мире, по его мнению, сопровождают цифры. И можно увидеть с точностью, что случится дальше, если правильно выявить закономерность.

По словам математика, в период между 2027–2032 годами перестанет существовать Евросоюз.

А переломный этап наступит в 2025 году, когда исчерпаются США как великая держава.

"В 2027 году американский державы не будет. А Россия победит Украину", — сделал прогноз предсказатель.