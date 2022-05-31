Астрологический прогноз на неделю для Козерогов

Козероги, скорее всего, пойдут на курсы повышения квалификации, чтобы стать более востребованными сотрудниками. Возможны хорошие новости в середине недели, пишет Timesnow.

На этой неделе учащиеся могут получить возможность доказать свои знания и таланты. Козероги были бы рады, если на карьерном горизонте появился бы новый проект, ведь вкус успеха поддерживает мотивацию.

В середине недели звезды дают передышку от бытовых проблем. Возможно, для кого-то это хорошая новость. На этой неделе рекомендуется уделить первоочередное внимание своему здоровью. Возможны проблемы с желудком. Однако если следить за питанием, то самочувствие улучшится.

На этой неделе Козероги будут склонны к филантропии - они готовы пожертвовать свое время и деньги. Это подходящее время для работы над желанными проектами. Козероги-одиночки будут страдать, эта неделя им не благоприятствует. Кроме того, может возникнуть незапланированная поездка.