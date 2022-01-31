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Автор Артём Пермяков

Востоковед рассказал, чего ждать от нового года Тигра

Гороскоп

Блогер и китаевед Бронислав Виногродский в разговоре с Pravda. Ru поделился ожиданиями от наступающего года Тигра. Новый цикл по восточному календарю начинается 1 февраля.

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"Тигр вообще в Китае, конечно, сам Тигр, по большому счету, является символом агрессии, символом Запада. Но вот этот знак символического животного, которым является Тигр, не является агрессивным. Этот знак, который соответствует стихии Дерева и энергии Дерева", — заявил Виногродский.

По словам китаеведа, предстоящий год Тигра обещает быть мягким. Он символизирует начало нового 12-летнего цикла, поэтому стоит ожидать перемен к лучшему.

"Есть очень разные способы гадания по Книге перемен на этот год. Поэтому, в принципе, этот год вообще собирается быть достаточно мягким и неплохим. Это время, когда начнутся опять открытия. Если вы заметили, то предыдущие два года все заметили, все взялось и закрылось. Все позакрывались, визы перестали давать, самолеты перестали летать и так далее. То в этом году начнутся опять открытия — вот что он сулит нам. Поэтому это хороший год. Это хороший год нового начала вообще, в целом, на 12 лет", — отметил Виногродский.

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Автор: Артём Пермяков
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