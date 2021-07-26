Россияне смогут увидеть лучший звездопад года

Звездопад Персеиды достигнет максимального значения в ночь на 13 августа. До утра у россиян есть возможность увидеть 110 метеоров за час. Об этом ТАСС рассказала пресс-служба Московского планетария.

Главные условия для звёздного ливня — хорошая погода и отсутствие засветки из-за города. При таком раскладе как минимум одну падающую звезду можно будет увидеть каждую минуту.

Средневековые европейцы называли этот звездопад "Слезами Святого Лаврентия". Этого римского священника мучили во время гонений на христиан.

Метеороиды, космические тела, состоят из кусков камней и металлов, постоянно атакуют Землю. При огромной скорости метеороиды горят в атмосферном куполе. В небе появляется свет — метеоры, которые мы называем падающими звёздами.

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