В ночь на 13 августа любой россиянин может увидеть звездопад Персеиды

Сотрудники Государственного астрономического института имени Штернберга обещают, что в ночь на 13 августа каждый житель России в любой точке страны может насладиться космическим зрелищем — звездопадом Персеиды.

Начиная с полуночи и до 3 ночи яркие огни на северо-востоке (интенсивность звездного потока будет достигать 110 метеоров) будут доступны зрителю без вспомогательных приборов. Напротив, Владимир Сурдин, доцент физического факультета МГУ, советует обойтись без них, потому что они будут "сужать" зрение.