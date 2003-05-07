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Источник Правда.Ру

2,1% - в Китае подсчитали уровень смертности о коронавируса

Здоровье

Китайский комитет по здравоохранению высчитал уровень смертности от новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщила сегодня Хуа Чуньин, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР, от коронавируса в Поднебесной умирают 2,1% всех зараженных.

"Уровень смертности в Китае достаточно низок, он достигает только 2,1%", — говорит Ха Чуньин (цитата "Интерфакс").

По данным китайских медиков, на утро вторника, 4 февраля, в стране

  • заражено коронавирусом 2019-nCoV 20 тысяч 483 человека,
  • скончались 425 больных,
  • выздоровели 632.

Напомним, что несколько лет назад Китай уже становился центром эпидемии вирусной инфекции — тогда жители страны страдали от атипичной пневмонии. Тогда смертность среди заразившихся была в разы выше.

Вот, что об этом тогда, в 2003 году, рассказывала "Правда.Ру"

Смертность от атипичной пневмонии возросла с 5% до 60%

За последние недели первое большое исследование вируса атипичной пневмонии (SARS) показало, что смертность среди госпитализированных в Сянгане (Гонконге) достигает 20%. При этом среди заболевших представителей возрастной группы старше 60 лет погибает около 50%.

Средний возраст пациентов, заболевших атипичной пневмонией в Сянгане, — около 50 лет, и эксперты согласны с тем, что для тех, кто старше 60 лет, вирус более опасен, чем для остальных заболевших. На сегодняшний день из более чем 1600 человек, которым был поставлен диагноз SARS, умерли около 200, пишет журнал Lancet.

В настоящее время эпидемиологи продолжают спорить о степени опасности SARS. Уровень смертности за последние недели вырос с 5% до 60%, утверждают некоторые ученые. По данным эпидемиологов из Императорского колледжа в Лондоне и Университета Гонконга, уровень смертности для тех, кто старше 60 лет, превышает 55%, в тоже время для лиц моложе 60 уровень смертности составляет 6,8%.

Темы китай смертность коронавирус атипичная пневмония
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