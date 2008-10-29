Морские ежи и прочие обитатели глубин - в помощь переболевшим COVID

Употребление препаратов, изготовленных на основе икры морских ежей, водорослей, а также некоторых иммуностимулирующих растений может быть эффективным средством для восстановительной терапии людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН Григорий Воскобойников.

По его словам, эффективным способом повысить иммунитет у перенесших коронавирус пациентов также может стать употребление препаратов на основе ламинарий и эхинацеи и некоторых других компонентов.

Ученый отметил, что подобные препараты были разработаны около двух лет назад для онкобольных после химиотерапии.

Почему это полезно?

"Дело в том, что икра морского ежа и некоторые растения обладают иммуностимулирующим свойством, а ламинарии обладают свойством выводить из организма тяжелые металлы и радионуклиды, которые могут оставаться после длительного приема лекарств", - говорит Воскобойников.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян уверен, что вместо ламинарий, добываемых в северных морях, можно исследовать эффективность других видов макрофитов, например, водорослей цистозира, распространенных в Черном и Азовском морях.

"В них содержится несколько другой набор полисахаридов, и они могут оказаться весьма эффективными в сочетании с той же икрой морского ежа", — пояснил он.

Впрочем, для переболевших коронавирусом,как и для всех, кто перенес любые инфекционные болезни или склонен "ловить их", важно укреплять защитные свойства собственного организма.

Как еще можно подстегнуть иммунитет?

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Укрепляем иммунитет через желудок

Люди с ослабленным иммунитетом обреченно запасаются:

таблеткаим

каплями

микстурами

и носовыми платками

все равно придется болеть. Можно, конечно, попробовать попринимать иммуномодуляторы, но врачи не советуют это делать бесконтрольно. А ведь есть иной способ укрепить свой иммунитет с помощью… еды.

Как укрепить иммунитет

"Действительно, чтобы повысить иммунную защиту организма в первую очередь стоит обратить свое внимание на питание, — говорит фитотерапевт, диетолог Владимир Филимонов. — Постарайтесь включать в свое меню как можно больше свежей зелени: петрушки, укропа, корней и листьев сельдерея.

Очень полезен чай из семян фенхеля, которые можно купить в аптеках. Замечательный эффект дает регулярное употребление:

тыквы

кабачков

патиссонов

цуккини.

Они хороши во всех видах: овощное рагу, оладьи из кабачков, пшенная каша с тыквой.

Быстрому повышению иммунитета способствует японская или средиземноморская диета, в которой предпочтение отдается различным морепродуктам:

кальмарам

креветкам

треске

хеку

окуню.

Если для кого-то эти продукты кажутся дороговатыми, их можно заменить более дешевыми, но не менее эффективными аналогами:

минтаем

пикшей

горбушей.

Замечательный эффект для укрепления иммунитета дает регулярное употребление тыквы

Хороши также не прошедшие термообработку слабосоленые сорта красной рыбы, свежемороженая форель, лосось и селедка (но только бочковая, а не из консервной банки).

Советую периодически включать в меню мороженую скумбрию. Хотя она считается несколько тяжеловатой пищей и калорий в ней немало, но зато скумбрия содержит в себе необходимый организму набор ненасыщенных жирных кислот, заметно повышающих защитные силы организма. Следует иметь в виду, что при копчении и жарке эти полезные вещества разрушаются.

Повысить иммунитет помогут перепелиные яйца. Их нужно выпивать с утра натощак сразу не менее 7-8 штук. Сгодятся и куриные яйца в количестве 2 штук, но тогда лучше пить только белки.

Лекарственные травы укрепляют иммунитет

Хорошим эффектом обладают такие лекарственные растения, как:

можжевельник

хвощ

толокнянка

почки березы.

Правда, если вы страдаете почечно-каменной болезнью или нефритом их лучше заменить растительными средствами более мягкого действия: корнями солодки и лопуха, листьями березы, травой фиалки, семенем укропа и льна, мать-и-мачехой.

Обратите внимание на то, как вы реагируете на окружающий мир. Конечно, полностью убрать из нашей жизни стрессы нереально. Проще заняться укреплением нервной системы, чтобы помочь своему организму противодействовать болезням. Для этого надо ежедневно употреблять различные успокоительные сборы трав, которые также можно приобрести в аптеках.

Могу порекомендовать следующий сбор: трава сушеницы топяной смешивается в равных частях с:

мелиссой

корнем валерианы

шишками хмеля

цветами липы

травой душицы

пустырником

и семенем кориандра.

Заваривается сбор в предварительно ошпаренном заварочном чайнике из расчета 1 ст. ложка (с верхом) сбора на 0,5 литра крутого кипятка. Чайник нужно укутать и дать ему постоять минимум 1,5-2 часа, а лучше — всю ночь. Выпивать эту порцию надо за день в 2-3 приема.

Помимо укрепления иммунитета этот сбор снимает аритмию, учащенное сердцебиение и полезен для сосудов. Если увеличить в нем процентное содержание сушеницы, то он к тому же станет хорошим средством лечения гастритов и панкреатитов.

Для укрепления нервной системы очень полезен мед, особенно из лабазника. Поскольку он обладает некоторым потогонным действием, не следует употреблять его перед душем или выходом на улицу. Достаточно съедать по одной столовой ложке такого меда на ночь. Можно запить его теплой водой, но ни в коем случае не холодной — могут возникнуть сильные режущие боли в животе.

Для тех, кто страдает гастритом или язвой желудка, больше подойдет клеверный или кипрейный мед. При плохой работе печени и желчного пузыря желательно использовать мед из кориандра. Хорошим общеукрепляющим эффектом обладает липовый и гречишный мед.

Одним из природных стимуляторов, повышающих адаптивные силы организма и одновременно являющихся замечательным противоопухолевым средством, по праву считается алтайский золотой корень. Однако им нельзя пользоваться постоянно. Необходимы перерывы, иначе могут быть неприятные последствия, в частности, стойкий подъем артериального давления. Золотой корень противопоказан и при повышенном внутричерепном давлении.

Для укрепления нервной системы очень полезен мед, особенно из лабазника

Желательно как можно меньше есть плохо переваривающейся тяжелой пищи: жирного мяса, копченостей, консервов, колбас, сосисок, мясных полуфабрикатов, фаст-фуда. По возможности нужно избегать острых и сильно перченых блюд, консервированных острых соусов и пряностей. Советую носить с собой пару бананов или небольшое количество фиников, инжира, кураги и перекусывать ими несколько раз в течение дня".

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