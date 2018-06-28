Врачи вычислили, сколько пьянок в год выдержит организм

Американская ассоциации кардиологов установила, что употребление пяти порций алкоголя ежемесячно может стать причиной повышения уровня холестерина, давления, сахара в крови, а также — спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Специалисты изучили данные около 4700 человек в возрасте от 18 до 45 лет, собранные в Национальном обзоре состояния здоровья и питания за 2011-2014 годы. При этом было уточнено, что под одной порцией спиртного они понимают 350 граммов пива, 100 граммов вина или 40 граммов крепкого алкоголя.

Выяснилось, что 25% мужчин и 11,8% женщин из выбранных учеными для изучения употребляли алкогольные напитки сверх установленной выше нормы.

При этом у женщин показатели переизбытка глюкозы были выше, чем у мужчин. Однако у последних, в отличие от дам, систематическое употребление спиртного приводило к повышению кровяного давления.

Взгляды специалистов из разных стран на то, какое именно количество алкоголя не влияет пагубно на здоровье, разнятся. Между тем специалисты из Лондонского института медицинских наук MRC считают, что в случае, если у человека есть мутации в гене титина, даже небольшое количество алкоголя может стать причиной развития сердечной недостаточности. А эксперты Фонда сердечных заболеваний Великобритании называют объем в сто граммов чистого спирта в неделю безопасной для организма дозой горячительного.

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