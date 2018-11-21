Прогулки с собаками могут быть опасны для здоровья

Выяснено, что каждая пятая прогулка с собакой может привести к тому, что ваш четвероногий друг принесёт домой яйца паразитических червей.
Как сообщает сайт medpulse.ru, новое исследование ученых ВНИИ паразитологии в России показывает, что частые прогулки с четвероногими друзьями могут привести к токсокарозу. Токсокароз - это очень распространенное паразитарное заболевание, возбудителем которого является токсокара. Переносчиками этого заболевания являются животные - кошки и собаки, при контакте с ними заразиться может и человек. Это заболевание, которое вызывают паразитические черви-токсокары, которые представляют опасность здоровью глаз и других органов человека.
Ученые заявляют, что даже здоровые животные могут быть переносчиками червей и быть фактором риска для заражения человека этим заболеванием.
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