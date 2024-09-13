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Ещё один эффект Оземпика открыли случайно

Оземпик снижает смертность от ковида вдвое — исследование
1:11
Здоровье

Семаглутид, всем известный как панацея для похудения Оземпик, снизил смертность от COVID-19 почти вдвое, сообщила знаменитая биолог Анча Баранова.

Оземпик снижает смертность от ковида вдвое — исследование
Фото: Flickr by Chemist4U, CC BY 2.0

Этот эффект препарата был открыт случайно во время его клинических испытаний, а сейчас результаты проанализированы и опубликованы в авторитетном Journal of the American College of Cardiology.

Испытания начались в 2019 году и не были свёрнуты, когда разразился ковид. Их участники, как и все в ту пору, заболевали и умирали, но получавшие семаглутид — гораздо реже.

Учёные подсчитали, что массовый приём препарата от диабета в те страшные времена мог бы спасти 340 человек из каждой тысячи умерших от COVID-19.

Авторы редакционной статьи в JACC объясняют этот эффект смягчением последствий сильных воспалительных реакций благодаря семаглутиду, поэтому называют его, ни много ни мало, "вакциной против косвенных эффектов любого воспалительного патогена", причём такой, действие которой со временем не уменьшается, а увеличивается.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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