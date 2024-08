Как распознать отеки, которые нельзя лечить дома

При появлении отеков после употребления соленой пищи или укусов насекомых можно попытаться устранить их с помощью диеты и антигистаминных препаратов.

Однако врач-кардиолог Елена Быстрова подчеркивает, что если отеки связаны с сердечной недостаточностью или тромбозом, самолечение опасно. Кардиальные отеки проявляются в области голеностопов и стоп, сопровождаются одышкой и при отсутствии лечения могут привести к тяжелым последствиям.

Отеки голеней также могут сигнализировать о тромбозе глубоких вен или восходящем тромбофлебите, требующем немедленной медицинской помощи.

Отеки лица часто связаны с проблемами зубов, щитовидной железы или ангионевротическим отеком. Важно при любых подозрениях обратиться к врачу для установления точной причины и назначения лечения.

