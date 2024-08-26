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Как распознать отеки, которые нельзя лечить дома

Врач-кардиолог объяснила, какие отеки нельзя лечить самостоятельно
0:56
Здоровье

При появлении отеков после употребления соленой пищи или укусов насекомых можно попытаться устранить их с помощью диеты и антигистаминных препаратов.

Врач-кардиолог объяснила, какие отеки нельзя лечить самостоятельно
Фото: Freepik is licensed under Free license

Однако врач-кардиолог Елена Быстрова подчеркивает, что если отеки связаны с сердечной недостаточностью или тромбозом, самолечение опасно. Кардиальные отеки проявляются в области голеностопов и стоп, сопровождаются одышкой и при отсутствии лечения могут привести к тяжелым последствиям.

Отеки голеней также могут сигнализировать о тромбозе глубоких вен или восходящем тромбофлебите, требующем немедленной медицинской помощи.

Отеки лица часто связаны с проблемами зубов, щитовидной железы или ангионевротическим отеком. Важно при любых подозрениях обратиться к врачу для установления точной причины и назначения лечения.

Уточнения

Симпто́м (от др.-греч. σύμπτωμα — «случайность, несчастная случайность, приступ болезни») — один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности. == Литература == Симптом // Сафлор — Соан. — М. : Советская энциклопедия, 1976. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 23).

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. == Литература == Ратушный А. С. Диетическое питание // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 120—133. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Наоми Фульф. Миф о красоте. Стереотипы против женщин = Wolf Naomi. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — ISBN 978-5-00139-024-4.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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