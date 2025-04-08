Вдова Юдашкина раскрыла, как Пугачёва преодолела трудности ради прощания с кутюрье

Марина Юдашкина, вдова модельера Валентина Юдашкина, в беседе с YouTube-проектом "Осторожно: Собчак" раскрыла детали, связанные с присутствием Аллы Пугачёвой на церемонии прощания с кутюрье.

По словам супруги дизайнера, артистка, несмотря на личные сложности, решила поддержать семью Юдашкиных в трудный момент.

Как отметила Марина, супруг певицы Максим Галкин* (включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) столкнулся с проблемами при организации поездки в Россию: все билеты на необходимый рейс оказались забронированы.

"Ей было непросто решиться на перелёт, присутствовали опасения. Но её участие стало для нас важным жестом", — подчеркнула Юдашкина.

В интервью также прозвучала история знакомства семьи модельера с Пугачёвой. Как рассказала вдова, инициатива исходила от самой певицы, которая узнала, что начинающий кутюрье арендует жильё неподалеку от её офиса.

Заинтересовавшись творчеством Юдашкина, артистка лично посетила его мастерскую. Вдова модельера уверена, что ему удалось покорить артистку при помощи обаятельной улыбки.

Валентин Юдашкин ушёл из жизни 2 мая 2023 года после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.