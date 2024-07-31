Раскрыта страшная правда о ежедневном бокале вина: никакой пользы, кроме вреда

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Доктор Тим Стоквелл опроверг миф о безопасной дозе алкоголя

1:27
Здоровье

Миф о безопасной дозе алкоголя стал результатом неправильной интерпретации научных данных, установил учёный из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории Тим Стоквелл. Своими выводами он поделился в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Доктор Тим Стоквелл опроверг миф о безопасной дозе алкоголя
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Стоквелл вместе с коллегами перепроверил 107 исследований на тему вреда алкоголя и последствий его злоупотребления. Оказалось, что некоторые из них недостаточно качественные — например, в них за трезвенников принимались завязавшие или мешали в кучу молодых алкоголиков и пожилых людей с их букетами хронических болезней.

"Если вы посмотрите на самые слабые исследования, то именно там вы увидите пользу для здоровья", — заметил Стоквелл.

Именно в этих исследованиях выведено, что у умеренно выпивающих риск смерти на 14% ниже, чем у абсолютных трезвенников.

Исключение таких исследований — так, чтобы сравнение было только по пьющим и никогда не пившим людям до 55 лет, — поменяло общую картину разительно: умеренное употребление алкоголя не продлевает жизнь, однако сопряжено с определёнными опасностями для здоровья, в том числе риском развития некоторых видов рака.

"Абсолютно "безопасного" уровня употребления алкоголя просто не существует", — заключил Стоквелл.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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