Зона вокруг глаз не требует отдельного крема — вот правда

2:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты покупаешь баночки, слоишь средства, боишься шоколада и щедро мажешь лицо SPF — но всё равно не получаешь идеального результата? Возможно, ты просто веришь в распространённые мифы. Вот 10 ошибок в уходе за кожей, которые стоит забыть навсегда.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Девушка с маской на лице

1. Чем больше средства — тем лучше

На самом деле, передозировка активных компонентов (витамина С, ретинола, кислот) может вызвать раздражение и воспаление. Лучше меньше, да точечно.

2. Тоник обязателен всем

Если кожа не жирная и не проблемная — ты можешь обойтись без него. Хорошее очищение и регулярные маски дадут тот же эффект, без дополнительных шагов.

3. SPF складывается

Увы, если крем SPF 30, а пудра 15 — защита всё равно будет только 30. Выбирай продукт с максимальной защитой и наноси его первым.

4. Блеск сушит губы

На самом деле губы сушит твоя привычка их облизывать. Блеск тут ни при чём. А вот хороший бальзам с вазелином или глицерином действительно помогает.

5. Зона под глазами требует отдельного крема

Да, кожа там тоньше, но если твой крем для лица гипоаллергенный и без отдушек — можешь наносить его и под глаза. Осторожно, без растягивания.

6. Нужно покупать всю линейку одного бренда

Совсем нет. Марки редко бывают одинаково хороши во всём. Ищи лучшее в каждой категории — и не забывай про тестеры.

7. Срок годности — условность

Нет! Старый крем может не только не работать, но и вредить. Следи за сроками и условиями хранения. И не лезь в баночку пальцами — используй лопаточку.

8. Шоколад — причина прыщей

На самом деле высыпания чаще вызывают продукты с высоким содержанием йода — например, морепродукты и соевый соус. А шоколад — лишь повод порадовать себя.

9. Морщины — только у сухой кожи

Главный враг молодости — снижение коллагена и воздействие солнца. Увлажнение важно, но не заменяет защиту от UV и антиоксиданты.

10. Холодная вода сужает поры

Температура воды на генетику не влияет. Чтобы поры выглядели меньше, очищай их регулярно и укрепляй кожу средствами с ретинолом и кислотами.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



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