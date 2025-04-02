Тренд, который вышел из-под контроля: почему модный напиток оказался под подозрением

Кокосовая вода — это настоящая находка для любителей здоровых напитков, но важно помнить, что её потребление должно быть умеренным. Этот напиток, получаемый из молодых зеленых кокосов, богат питательными веществами, такими как калий, магний и углеводы, но не следует переусердствовать с его употреблением.
Кокосовая вода — это прозрачная жидкость, которая содержится в молодых кокосах. Важно не путать её с кокосовым молоком, которое готовится из мякоти зрелых плодов. В 100 мл кокосовой воды без добавления сахара содержится около 20 калорий, 3,7 грамма углеводов и минимальное количество жира (0,1-0,2 грамма). В составе напитка есть натрий, калий, магний и кальций, но нет клетчатки и белка.
Несмотря на все её полезные качества, кокосовая вода не должна становиться заменой обычной воды. Из-за содержания природных сахаров и углеводов, её чрезмерное потребление может привести к избыточному калорийному потреблению. Кроме того, употребление кокосовой воды в больших количествах может привести к избытку электролитов, особенно калия. Это может вызвать гиперкалиемию — состояние, при котором уровень калия в крови становится слишком высоким, что опасно для сердца и мышц. Людям с повышенным уровнем калия следует избегать употребления кокосовой воды.
Хотя кокосовая вода полезна и увлажняет организм, специалисты советуют пить её в умеренных количествах — не более 1-2 стаканов в день. Это поможет избежать нежелательных последствий, таких как избыток электролитов в организме.
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