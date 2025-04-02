Тренд, который вышел из-под контроля: почему модный напиток оказался под подозрением

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кокосовая вода — это настоящая находка для любителей здоровых напитков, но важно помнить, что её потребление должно быть умеренным. Этот напиток, получаемый из молодых зеленых кокосов, богат питательными веществами, такими как калий, магний и углеводы, но не следует переусердствовать с его употреблением.

Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian Кокосовая вода

Что такое кокосовая вода

Кокосовая вода — это прозрачная жидкость, которая содержится в молодых кокосах. Важно не путать её с кокосовым молоком, которое готовится из мякоти зрелых плодов. В 100 мл кокосовой воды без добавления сахара содержится около 20 калорий, 3,7 грамма углеводов и минимальное количество жира (0,1-0,2 грамма). В составе напитка есть натрий, калий, магний и кальций, но нет клетчатки и белка.

Полезные свойства кокосовой воды

Электролиты: благодаря высокому содержанию калия и магния, кокосовая вода помогает поддерживать баланс жидкости в организме, что делает её отличной альтернативой спортивным напиткам.

благодаря высокому содержанию калия и магния, кокосовая вода помогает поддерживать баланс жидкости в организме, что делает её отличной альтернативой спортивным напиткам. Антиоксидантные свойства: кокосовая вода обладает антиоксидантным действием, защищая клетки от окислительного стресса и помогая уменьшить воспаление.

кокосовая вода обладает антиоксидантным действием, защищая клетки от окислительного стресса и помогая уменьшить воспаление. Легкость и освежающий вкус: этот напиток помогает поддерживать гидратацию и является отличным выбором для тех, кто ищет низкокалорийный и натуральный напиток с умеренным сладким вкусом.

Почему не стоит пить больше 2 стаканов кокосовой воды в день

Несмотря на все её полезные качества, кокосовая вода не должна становиться заменой обычной воды. Из-за содержания природных сахаров и углеводов, её чрезмерное потребление может привести к избыточному калорийному потреблению. Кроме того, употребление кокосовой воды в больших количествах может привести к избытку электролитов, особенно калия. Это может вызвать гиперкалиемию — состояние, при котором уровень калия в крови становится слишком высоким, что опасно для сердца и мышц. Людям с повышенным уровнем калия следует избегать употребления кокосовой воды.

Рекомендации экспертов

Хотя кокосовая вода полезна и увлажняет организм, специалисты советуют пить её в умеренных количествах — не более 1-2 стаканов в день. Это поможет избежать нежелательных последствий, таких как избыток электролитов в организме.

Уточнения

Гиперкалиемия - повышение концентрации калия в крови выше 5,0 мг-экв/л.

