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Когда спорткар прикидывается кроссовером: новый Porsche Macan не играет по правилам

3:41
Авто

Второе поколение Porsche Macan — не просто обновление, а шаг в новую эпоху. Вслед за Taycan, кроссовер стал второй полностью электрической моделью бренда и первой, созданной на платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой. Это значит: меньше потерь, быстрая зарядка и новая динамика.

Porsche Macan
Фото: commons.wikimedia.org by Yahya S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Porsche Macan

Четыре версии и ударная мощность

Новый Macan доступен в четырёх версиях:

  • Macan — задний привод, 360 л. с.

  • Macan 4 — полный привод, 408 л. с.

  • Macan 4S — полный привод, 516 л. с.

  • Macan Turbo — флагман с 639 л. с. и 1130 Нм крутящего момента

Macan Turbo разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды. Система Launch Control, заимствованная из автоспорта, превращает старт в катапульту, а максимальная скорость достигает 260 км/ч.

Зарядка быстрее кофе-паузы

Благодаря 800-вольтовой системе, батарея ёмкостью 95 кВт·ч заряжается с 10% до 80% всего за 21 минуту. Запас хода — до 643 км по WLTP. Владельцам доступна услуга Porsche Destination Charging — бесплатная зарядка в отелях, ресторанах и гольф-клубах Болгарии.

Пропорции — спортивные, аэродинамика — рекордная

Силуэт нового Macan легко узнаваем: классические формы, купеобразная крыша и безрамочные двери. Аэродинамический коэффициент — всего 0,25 Cd, один из лучших в классе. Спойлер сзади выдвигается автоматически и снижает расход энергии на ходу.

Пространство, которого ждали

Колёсная база увеличена до 2,89 м, длина — 4,78 м. Объём багажника — 540 л сзади + 84 л спереди, а со сложенными сиденьями — до 1348 литров. Прицеп? Легко — Macan тянет до 2 тонн.

Интерьер — как кокпит будущего

Водителя встречает изогнутый 12,6-дюймовый дисплей, по центру — сенсорный экран 10,9", опционально — третий экран для пассажира. Есть head-up дисплей с дополненной реальностью: навигационные стрелки будто парят над дорогой.

Управляемость — на грани фантастики

Macan получил управляемую заднюю ось и новую пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами. В обычном режиме он комфортен, в Sport+ - цепляется за поворот, как спорткар. Клиренс регулируется от 18,5 до 22,5 см, в зависимости от режима.

Система полного привода Porsche Traction Management перераспределяет крутящий момент за 10 миллисекунд. Это в 5 раз быстрее обычных систем. Задний дифференциал с электронным управлением добавляет стабильности и цепкости в любом сценарии.

Цена и сборка

Macan производится в Лейпциге на заводе с нулевым углеродным следом. В Болгарии цены начинаются от 166 600 лв с НДС, доступна аренда по схеме Dream Now Leasing. Заказать и протестировать новинку можно в центрах Porsche в Софии и Пловдиве.

Уточнения

Porsche AG (немецкое произношение [ˈpɔʁʃə] — По́рше; полное наименование Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft) — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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