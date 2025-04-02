Мягкие, как масло: куриные сердечки в сметанном соусе

Если хочется чего-то домашнего, вкусного и питательного — приготовьте куриные сердечки в сметане. Это блюдо не требует кулинарного опыта, готовится быстро, а результат приятно удивляет: мягкие, сливочные сердечки с лёгким ароматом специй прекрасно сочетаются с любым гарниром — будь то картофель, макароны, рис или гречка.
Куриные сердечки — 400 г
Лук репчатый — 80 г
Сметана (жирная, 25%) — 200 г
Масло подсолнечное — 30 г
Вода — 100 мл
Соль — 1 ч. л.
Чёрный перец — 1 ч. л.
Зелень — по вкусу
1. Подготовка продуктов.
Если сердечки замороженные — разморозьте их заранее. Лучше всего это делать в холодильнике.
2. Лук.
Очистите и мелко нарежьте лук. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте его около 2 минут до прозрачности.
3. Сердечки.
Разрежьте каждое сердечко вдоль пополам (если крупные — на четвертинки). Добавьте к луку, приправьте солью и перцем. Обжаривайте 5 минут до изменения цвета.
4. Сливочная часть.
Добавьте в сковороду сметану и воду. Всё хорошо перемешайте, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите около 20 минут. Следите за готовностью — субпродукты должны стать мягкими.
5. Финальный штрих.
Мелко нарежьте зелень и посыпьте ею готовое блюдо перед подачей.
Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
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