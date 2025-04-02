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Мягкие, как масло: куриные сердечки в сметанном соусе

1:45
Еда

Если хочется чего-то домашнего, вкусного и питательного — приготовьте куриные сердечки в сметане. Это блюдо не требует кулинарного опыта, готовится быстро, а результат приятно удивляет: мягкие, сливочные сердечки с лёгким ароматом специй прекрасно сочетаются с любым гарниром — будь то картофель, макароны, рис или гречка.

Субпродукты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Субпродукты

Ингредиенты на 4 порции:

  • Куриные сердечки — 400 г

  • Лук репчатый — 80 г

  • Сметана (жирная, 25%) — 200 г

  • Масло подсолнечное — 30 г

  • Вода — 100 мл

  • Соль — 1 ч. л.

  • Чёрный перец — 1 ч. л.

  • Зелень — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка продуктов.
Если сердечки замороженные — разморозьте их заранее. Лучше всего это делать в холодильнике.

2. Лук.
Очистите и мелко нарежьте лук. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте его около 2 минут до прозрачности.

3. Сердечки.
Разрежьте каждое сердечко вдоль пополам (если крупные — на четвертинки). Добавьте к луку, приправьте солью и перцем. Обжаривайте 5 минут до изменения цвета.

4. Сливочная часть.
Добавьте в сковороду сметану и воду. Всё хорошо перемешайте, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите около 20 минут. Следите за готовностью — субпродукты должны стать мягкими.

5. Финальный штрих.
Мелко нарежьте зелень и посыпьте ею готовое блюдо перед подачей.

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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