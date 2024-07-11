Диетологи раскрыли продукт, который можно есть ночью

Существует распространённое мнение, что последний приём пищи должен быть не позднее шести часов вечера, и что существуют "запрещённые" продукты, которые негативно влияют на вес. Однако есть один продукт, который можно смело употреблять перед сном, и он даже поможет похудеть, сообщает Stavropol. media.
Речь идёт о греческом йогурте. Он является богатым источником белка, содержит минимальное количество сахара, ускоряет метаболизм и дает длительное чувство насыщения. Лучше выбирать натуральный йогурт без добавок, а для вкуса добавлять свежие ягоды или мед.
Регулярное употребление греческого йогурта на ночь способствует снижению веса и улучшению общего состояния организма благодаря содержанию пробиотиков.
Однако не стоит полагаться только на этот продукт для похудения. Важно придерживаться сбалансированного питания и вести активный образ жизни. Перед началом любой диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы оценить состояние здоровья и потенциальные риски.
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