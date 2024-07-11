Диетологи раскрыли продукт, который можно есть ночью

Stavropol.media: греческий йогурт можно есть на ночь

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует распространённое мнение, что последний приём пищи должен быть не позднее шести часов вечера, и что существуют "запрещённые" продукты, которые негативно влияют на вес. Однако есть один продукт, который можно смело употреблять перед сном, и он даже поможет похудеть, сообщает Stavropol. media.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, CC BY-SA 2.0

Речь идёт о греческом йогурте. Он является богатым источником белка, содержит минимальное количество сахара, ускоряет метаболизм и дает длительное чувство насыщения. Лучше выбирать натуральный йогурт без добавок, а для вкуса добавлять свежие ягоды или мед.

Регулярное употребление греческого йогурта на ночь способствует снижению веса и улучшению общего состояния организма благодаря содержанию пробиотиков.

Однако не стоит полагаться только на этот продукт для похудения. Важно придерживаться сбалансированного питания и вести активный образ жизни. Перед началом любой диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы оценить состояние здоровья и потенциальные риски.