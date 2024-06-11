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Какая диета полезна для иммунитета: важно знать для здоровья

Для иммунитета нужно есть морепродукты и разные виды мяса

Здоровье

Диета может повлиять на функционирование иммунной системы. Какой она должна быть, чтобы иммунные силы улучшились.

Для иммунитета нужно есть морепродукты и разные виды мяса
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Какие продукты полезны для иммунной системы

Для нормального функционирования иммунной системы человека важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами.

Добавьте в свой рацион продукты, содержащие витамин А. Оранжевые, жёлтые, красные и зелёные овощи содержат его. Например, полезно будет регулярно употреблять в пищу сыр, молочные продукты, болгарский перец, шпинат, батат, морковь, тыкву.

Также для вашего здоровья важно получать такие витамины, как В6 и В12. Они есть в таких продуктах, как бобовые, зелёные овощи, мясо и морепродукты. Добавьте в свой рацион фасоль, нут, горох и сою. Также мясо, такие как говядина, индейка, курица. Рыба и морепродукты — тунец, лосось, скумбрия, мидии, гребешки, треска.

Отличными источниками фолиевой кислоты являются бразильские орехи, миндаль, фундук и кешью. Селеном богаты куриные яйца, мясо и рыба. Цинк содержится в семенах кунжута, зародышах пшеницы и молочных продуктах.

Какие микроэлементы полезны для иммунной системы

Медь, железо и витамин D важны для нормального функционирования иммунной системы. Медь содержится в орехах, морепродуктах и субпродуктах. Например, миндаль, мидии, печень, сердце. Железо содержится в говядине, бобовых, яблоках, свекле и шпинате.

Чтобы помочь организму усвоить железо, избегайте кофе и зелёного чая во время еды. Также важно добавить в свой рацион фрукты и овощи, богатые витамином С — цитрусовые, нектарины, персики, болгарский перец.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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