Уровень заболеваемости коклюшем, корью и бруцеллезом в России увеличился

Роспотребнадзор: число заболевших коклюшем увеличилось в 7,6 раза

Согласно отчёту Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека, в 2023 году в России увеличилось число случаев заболевания коклюшем, корью и бруцеллезом.

Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2023 году в России зафиксирован многократный рост заболеваемости рядом инфекционных болезней. Так, количество заболевших коклюшем увеличилось в 7,6 раза, корью — в 7 раз. Кроме того, наблюдался рост случаев бруцеллеза, гемофильной инфекции и внебольничной пневмонии, а также рост пациентов с туляремией, норовирусными и энтеровирусными инфекциями. Представители службы связали рост кори с проблемами с вакциной и охарактеризовали ситуацию как очередной циклический подъём.

Несмотря на значительный рост заболеваемости по отдельным видам инфекций, общее число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России снизилось на 30% — с 57 до 39,8 миллионов человек.