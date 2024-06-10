Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые открыли новый способ левитации воды
Футболист Булыкин: руководить сборной России должен человек, не занятый в клубах
Олег Тиньков посоветовал* "Т-Банку" переименоваться
В Красноярске кратно выросло число уголовных дел о мошенничестве
За год московские новостройки подорожали на 25%, подсчитали в VSN Group
Фильм "Непослушники" стал лидером проката в России и СНГ за выходные
Мурашко: шанс победить рак у больных повысился на 8% за последние пять лет
Туристы поделились секретами эффективной упаковки багажа
Западная пресса предсказывает угрозу населению России в случае победы на Украине
Уровень заболеваемости коклюшем, корью и бруцеллезом в России увеличился

Роспотребнадзор: число заболевших коклюшем увеличилось в 7,6 раза

Здоровье

Согласно отчёту Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека, в 2023 году в России увеличилось число случаев заболевания коклюшем, корью и бруцеллезом.

Роспотребнадзор: число заболевших коклюшем увеличилось в 7,6 раза
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2023 году в России зафиксирован многократный рост заболеваемости рядом инфекционных болезней. Так, количество заболевших коклюшем увеличилось в 7,6 раза, корью — в 7 раз. Кроме того, наблюдался рост случаев бруцеллеза, гемофильной инфекции и внебольничной пневмонии, а также рост пациентов с туляремией, норовирусными и энтеровирусными инфекциями. Представители службы связали рост кори с проблемами с вакциной и охарактеризовали ситуацию как очередной циклический подъём.

Несмотря на значительный рост заболеваемости по отдельным видам инфекций, общее число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России снизилось на 30% — с 57 до 39,8 миллионов человек.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
В опытах на лабораторных крысах оценена токсичность арсенидных отходов "Тувакобальта"
Секреты успешного размножения лилий для пышного цветения
Соус из шпината и пармезана: простой рецепт
Отец Жанны Фриске рассказал об охоте за фотографией мёртвой певицы
8 принципов питания при хронических заболеваниях
Объём торговли между Россией и США вырос на 20%
Как можно устранить трещины на пятках
Цифровой профиль пациента в Донбассе будет создан к концу года
На "Яндекс. Музыке" появились укронацистские песни: не скачивайте платную версию!
Свыше 270 жителей Буйнакска обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников