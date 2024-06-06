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Фитнес-тренер Ноббе рассказал о двух ошибках похудения при ходьбе

2 самые частые ошибки людей, худеющих при помощи ходьбы

1:11
Здоровье

Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе рассказал о самых частых ошибках, которые совершают люди, желающие похудеть при помощи ходьбы.

2 самые частые ошибки людей, худеющих при помощи ходьбы
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

По его мнению, первая ошибка — это низкая интенсивность тренировок. Для сжигания калорий нужно ходить в среднем темпе 150 минут в неделю, а если в быстром — 75 минут. Он также посоветовал со временем увеличивать нагрузки — надевать утяжелители или подниматься в гору. И, что особенно важно, питание должно быть правильным.

"Избегайте высококалорийных, сладких и обработанных продуктов и сосредоточьтесь на сбалансированной диете, богатой овощами, фруктами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами", — посоветовал эксперт.

Вторая частая ошибка — это чрезмерное усердие. По его мнению, после интенсивных тренировок мышцам нужно дать 1-2 дня отдыха для восстановления.

Если же при занятии ходьбой вес уходит слишком медленно, тренер посоветовал добавить 2 силовые тренировки в неделю, сообщает издание Eat This, Not That.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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