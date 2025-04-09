Пасхальные куличи в новом свете: россияне продают отдельные верхушки — это удивляет всех

0:29 Your browser does not support the audio element. Еда

До праздника православных — Пасхи осталось меньше двух недель. Россияне уже во всю продают куличи. Их можно найти как в магазинах, так и онлайн.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Рекламщики изощрились и решили предлагать купить не только целый кулич, а отдельно его сладкую верхушку с глазурью. Дело в том, что многие только ее и едят, сообщает KP. RU.

Ранее в интернете продавали жареную корочку от курицы и пиццу без бортиков.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.



