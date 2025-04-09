Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мрачные воспоминания детства: дочь Тома Хэнкса пролила свет на тайну своего прошлого в новой книге
Потеем 50 секунд, отдыхаем 10: раскрыт метод щадящей HIIT-тренировки для начинающих
Даже тесная лоджия может дышать свободно — вот что для этого нужно
ТОП-5 легковушек СССР для первого опыта вождения
Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать
Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней
250 тысяч холодильников в год! Что стоит за грандиозным проектом в Новосибирске
Вырастет ли? Нет, если вы продолжите так сажать
Первый шаг к независимости: в каком возрасте чаще всего съезжают из родительского дома

Пасхальные куличи в новом свете: россияне продают отдельные верхушки — это удивляет всех

0:29
Еда

До праздника православных — Пасхи осталось меньше двух недель. Россияне уже во всю продают куличи. Их можно найти как в магазинах, так и онлайн.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Рекламщики изощрились и решили предлагать купить не только целый кулич, а отдельно его сладкую верхушку с глазурью. Дело в том, что многие только ее и едят, сообщает KP. RU.

Ранее в интернете продавали жареную корочку от курицы и пиццу без бортиков.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Авто
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом Аудио 
Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы
Садоводство, цветоводство
Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы Аудио 
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Наука и техника
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Мрачные воспоминания детства: дочь Тома Хэнкса пролила свет на тайну своего прошлого в новой книге
Потеем 50 секунд, отдыхаем 10: раскрыт метод щадящей HIIT-тренировки для начинающих
Даже тесная лоджия может дышать свободно — вот что для этого нужно
ТОП-5 легковушек СССР для первого опыта вождения
Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать
Пасхальные куличи в новом свете: россияне продают отдельные верхушки — это удивляет всех
Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней
250 тысяч холодильников в год! Что стоит за грандиозным проектом в Новосибирске
Вырастет ли? Нет, если вы продолжите так сажать
Первый шаг к независимости: в каком возрасте чаще всего съезжают из родительского дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.