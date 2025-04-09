Не спешите выкидывать сорняки: они удобряют лучше навоза

Кто бы мог подумать, что ненавистные сорняки и дикие травы могут заменить магазинные удобрения и даже химикаты? А между тем, природа сама даёт всё нужное для подкормки — нужно лишь знать, что с этим делать.
Мы собрали 8 растений, из которых получаются отличные настои и компосты. Некоторые — прямо с поля, другие — из прополки.
Бобовые — настоящие азотные "бомбы". Берите кормовые бобы или полевой горох, заливайте водой, и уже через пару дней у вас готовое жидкое удобрение. Только не забудьте разбавить — концентрат может обжечь растения.
Не выкидывайте то, что только что выпололи. Побеги можно запахать на 20 см вглубь или добавить в компост. Клевер и люпин обогатят почву органикой — без затрат и лишних телодвижений.
Это не только сидерат, но и естественный враг проволочника. Скашивайте, вкапывайте в землю или отправляйте в компост. Настой получается мощным, но использовать его нужно осторожно — только на влажную почву.
Против нематод — страшных червей, опасных даже для животных, — аптечного средства нет, а настой редьки справляется. Через 10 недель зелёную массу срежьте, залейте водой, настаивайте неделю — и всё готово.
Выглядит, как обычный сорняк, а на деле — источник фосфора и серы. На 1 ведро воды добавьте 1 литр настоя, не больше. Концентрат может повредить посадки.
Настой из крапивы — классика. Смешайте с ромашкой или пижмой, добавьте золу, залейте водой и настаивайте неделю. Главное — перемешивать, чтобы состав не закис.
Жидкость из них не получите — долго гниют. Зато в компосте они отлично обогащают почву калием и азотом. Идеально для осенней закладки грядок.
Он повсюду, и это к лучшему. Залейте зелень в пропорции 1:2 с водой, настаивайте пару недель. Но учтите — не используйте для капусты и свёклы: не пойдёт на пользу.
Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.