Не спешите выкидывать сорняки: они удобряют лучше навоза

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто бы мог подумать, что ненавистные сорняки и дикие травы могут заменить магазинные удобрения и даже химикаты? А между тем, природа сама даёт всё нужное для подкормки — нужно лишь знать, что с этим делать.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

Мы собрали 8 растений, из которых получаются отличные настои и компосты. Некоторые — прямо с поля, другие — из прополки.

1. Бобы и горох

Бобовые — настоящие азотные "бомбы". Берите кормовые бобы или полевой горох, заливайте водой, и уже через пару дней у вас готовое жидкое удобрение. Только не забудьте разбавить — концентрат может обжечь растения.

2. Клевер и люпин

Не выкидывайте то, что только что выпололи. Побеги можно запахать на 20 см вглубь или добавить в компост. Клевер и люпин обогатят почву органикой — без затрат и лишних телодвижений.

3. Горчица

Это не только сидерат, но и естественный враг проволочника. Скашивайте, вкапывайте в землю или отправляйте в компост. Настой получается мощным, но использовать его нужно осторожно — только на влажную почву.

4. Масличная редька

Против нематод — страшных червей, опасных даже для животных, — аптечного средства нет, а настой редьки справляется. Через 10 недель зелёную массу срежьте, залейте водой, настаивайте неделю — и всё готово.

5. Сурепка

Выглядит, как обычный сорняк, а на деле — источник фосфора и серы. На 1 ведро воды добавьте 1 литр настоя, не больше. Концентрат может повредить посадки.

6. Крапива

Настой из крапивы — классика. Смешайте с ромашкой или пижмой, добавьте золу, залейте водой и настаивайте неделю. Главное — перемешивать, чтобы состав не закис.

7. Овёс и рожь

Жидкость из них не получите — долго гниют. Зато в компосте они отлично обогащают почву калием и азотом. Идеально для осенней закладки грядок.

8. Одуванчик

Он повсюду, и это к лучшему. Залейте зелень в пропорции 1:2 с водой, настаивайте пару недель. Но учтите — не используйте для капусты и свёклы: не пойдёт на пользу.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.



