Бензин из одной бочки? Правда, которую не расскажут на АЗС

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На первый взгляд — разница только в цифрах и цене. Но за этими буквами скрываются тонкие технологии, запреты и потенциальные проблемы с двигателем. Так стоит ли экономить, если "девяносто пятый" рекомендован производителем?

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Из чего делают топливо

На нефтезаводе всё начинается одинаково — базовое топливо с октановым числом 80-85. Далее идут "тюнинговые" процедуры, в которых рождаются разные марки бензина. Дорогой АИ-98 и выше делают редко — его не всегда найдёшь даже в крупных городах. А вот АИ-92 и АИ-95 — постоянные участники "гонки" за ваш бак.

Всё дело в добавках

Раньше октановое число поднимали с помощью свинцовых присадок. Сейчас — с помощью метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). В АИ-95 его больше — и это не маркетинговая уловка. Такая добавка делает топливо более устойчивым к детонации — разрушительному процессу, который буквально рвёт мотор изнутри.

А можно ли лить 92 вместо 95

Если производитель рекомендует 95-й, лучше не экспериментировать. Да, 92-й дешевле, но и защита у него слабее. Экономия на заправке может обернуться расходами на ремонт двигателя — и это уже десятки тысяч рублей.

Почему 92-й пока жив в России

В других странах от него уже отказались. В России он всё ещё популярен — во многом из-за старого автопарка и рекомендаций для недорогих моделей. Но времена меняются, и 95-й становится всё более универсальным выбором.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

