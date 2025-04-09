Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мрачные воспоминания детства: дочь Тома Хэнкса пролила свет на тайну своего прошлого в новой книге
Потеем 50 секунд, отдыхаем 10: раскрыт метод щадящей HIIT-тренировки для начинающих
Даже тесная лоджия может дышать свободно — вот что для этого нужно
ТОП-5 легковушек СССР для первого опыта вождения
Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать
Пасхальные куличи в новом свете: россияне продают отдельные верхушки — это удивляет всех
Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней
250 тысяч холодильников в год! Что стоит за грандиозным проектом в Новосибирске
Вырастет ли? Нет, если вы продолжите так сажать

Бензин из одной бочки? Правда, которую не расскажут на АЗС

1:45
Авто

На первый взгляд — разница только в цифрах и цене. Но за этими буквами скрываются тонкие технологии, запреты и потенциальные проблемы с двигателем. Так стоит ли экономить, если "девяносто пятый" рекомендован производителем?

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Из чего делают топливо

На нефтезаводе всё начинается одинаково — базовое топливо с октановым числом 80-85. Далее идут "тюнинговые" процедуры, в которых рождаются разные марки бензина. Дорогой АИ-98 и выше делают редко — его не всегда найдёшь даже в крупных городах. А вот АИ-92 и АИ-95 — постоянные участники "гонки" за ваш бак.

Всё дело в добавках

Раньше октановое число поднимали с помощью свинцовых присадок. Сейчас — с помощью метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). В АИ-95 его больше — и это не маркетинговая уловка. Такая добавка делает топливо более устойчивым к детонации — разрушительному процессу, который буквально рвёт мотор изнутри.

А можно ли лить 92 вместо 95

Если производитель рекомендует 95-й, лучше не экспериментировать. Да, 92-й дешевле, но и защита у него слабее. Экономия на заправке может обернуться расходами на ремонт двигателя — и это уже десятки тысяч рублей.

Почему 92-й пока жив в России

В других странах от него уже отказались. В России он всё ещё популярен — во многом из-за старого автопарка и рекомендаций для недорогих моделей. Но времена меняются, и 95-й становится всё более универсальным выбором.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Авто
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом Аудио 
Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы
Садоводство, цветоводство
Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы Аудио 
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Наука и техника
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Мрачные воспоминания детства: дочь Тома Хэнкса пролила свет на тайну своего прошлого в новой книге
Потеем 50 секунд, отдыхаем 10: раскрыт метод щадящей HIIT-тренировки для начинающих
Даже тесная лоджия может дышать свободно — вот что для этого нужно
ТОП-5 легковушек СССР для первого опыта вождения
Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать
Пасхальные куличи в новом свете: россияне продают отдельные верхушки — это удивляет всех
Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней
250 тысяч холодильников в год! Что стоит за грандиозным проектом в Новосибирске
Вырастет ли? Нет, если вы продолжите так сажать
Первый шаг к независимости: в каком возрасте чаще всего съезжают из родительского дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.