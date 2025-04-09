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250 тысяч холодильников в год! Что стоит за грандиозным проектом в Новосибирске

1:24
Экономика

В 2025 году под Новосибирском планируется запуск заводского комплекса компании "Миарит", который будет производить холодильники и другую бытовую технику с мощностью до 250 тысяч единиц в год.

Покупка холодильника
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника

Соглашение о создании производства было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году между властями региона и инвестором. Основная цель проекта — обеспечить российский рынок товарами массового потребления и сократить зависимость от зарубежных поставок.

Планируемая мощность завода позволит выпускать до 250 000 единиц техники в год при работе в две смены. Объем инвестиций в проект составит 2,46 миллиарда рублей, что также приведет к созданию 265 рабочих мест. Проект разработан компанией Haisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited, которая является поставщиком оборудования и технологий. Правительство региона оказало поддержку инвестору в размере 151 миллиона рублей, что включает субсидию для компенсации части затрат на новое оборудование и налоговые льготы по налогу на имущество с 2025 по 2030 год, пишет ТАСС.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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