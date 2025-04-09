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Вырастет ли? Нет, если вы продолжите так сажать

Садоводство

Начинающим садоводам кажется, что главное — посадить и поливать. А там, мол, само вырастет. Но реальность быстро расставляет всё по грядкам. Вот семь ошибок, которые чаще всего допускают новички — и которые сводят урожай на нет.

Грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Грядка

1. Собирают семена с гибридов

На упаковке написано F1? Не пытайтесь посадить такие семена повторно. Из "потомства" ничего путного не выйдет — томаты могут вырасти совсем не такими, как в прошлом сезоне.

2. Не моют контейнеры для рассады

"И так сойдёт!" — думает огородник и использует старые емкости. А потом удивляется плесени. В оставшейся почве могут жить грибки и вредители. Простой выход — промойте тару содой или раствором марганцовки.

3. Поливают от случая к случаю

Капусте, огурцам и зелени нужен регулярный полив. Разово "пролить на совесть" — не вариант. Не существует универсального графика — ориентируйтесь на погоду и состояние почвы.

4. Игнорируют мульчу

Мульча — это не модная заморочка, а спасение от пересыхания и сорняков. Покройте землю опилками, соломой или скошенной травой — и забудьте про ежедневные поливы.

5. Льют воду под самый ствол дерева

Поливать деревья прямо у корня — вредно. Основные корни, которые пьют воду, находятся в полуметре от ствола. Лишняя влага у основания вызывает гниль. Не губите сад своими руками.

6. Перенасаживают грядки

Кажется логичным: чем больше саженцев — тем больше плодов. На деле — получится конкуренция за свет, воду и питание. Итог — чахлые растения. Не жалейте, прореживайте!

7. Не сажают опылители

Огурцы и кабачки могут цвести, но плодов не будет. Почему? Нужны. Учитывайте это при посадке. В теплице — оставьте форточку открытой, чтобы пчёлы помогли.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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