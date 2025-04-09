Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней

Правильная обрезка фруктовых деревьев — залог здоровья сада и щедрого урожая. Особенно это касается вишни и сливы: если не следить за их кроной, деревья быстро загущаются, слабеют и перестают плодоносить. Хорошая новость — научиться этому под силу каждому.
Идеальное время — ранняя весна, до начала сокодвижения. Это примерно конец марта — начало апреля, в зависимости от региона. Главное, чтобы температура воздуха стабильно держалась выше нуля, а дерево ещё не проснулось — так раны заживут быстрее, и дерево легче перенесёт процедуру.
Начать стоит с удаления
засохших, подмёрзших и сломанных ветвей;
побегов, растущих внутрь кроны;
веток, трущихся друг о друга — одна из них точно будет слабее и со временем погибнет.
У сливы важно ещё укорачивать однолетние приросты — это стимулирует рост боковых веток. А у вишни лучше сохранять как можно больше однолетних побегов, ведь именно на них завязываются плоды.
Для обрезки понадобятся острый секатор, сучкорез и садовая пила. Все инструменты нужно продезинфицировать до начала работы. Срезы диаметром больше 1 см обрабатывают садовым варом или специальной пастой — это защитит дерево от инфекций.
Работать лучше в сухую погоду. Если дерево большое, используйте устойчивую лестницу и надевайте перчатки.
После обрезки можно подкормить дерево минеральными удобрениями — это поддержит его силы после вмешательства. А также обязательно уберите все ветки с участка — они могут быть источником болезней.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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