Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильная обрезка фруктовых деревьев — залог здоровья сада и щедрого урожая. Особенно это касается вишни и сливы: если не следить за их кроной, деревья быстро загущаются, слабеют и перестают плодоносить. Хорошая новость — научиться этому под силу каждому.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Когда обрезать вишню и сливу

Идеальное время — ранняя весна, до начала сокодвижения. Это примерно конец марта — начало апреля, в зависимости от региона. Главное, чтобы температура воздуха стабильно держалась выше нуля, а дерево ещё не проснулось — так раны заживут быстрее, и дерево легче перенесёт процедуру.

Что именно нужно обрезать

Начать стоит с удаления

засохших, подмёрзших и сломанных ветвей;

побегов, растущих внутрь кроны;

веток, трущихся друг о друга — одна из них точно будет слабее и со временем погибнет.

У сливы важно ещё укорачивать однолетние приросты — это стимулирует рост боковых веток. А у вишни лучше сохранять как можно больше однолетних побегов, ведь именно на них завязываются плоды.

Инструменты и техника безопасности

Для обрезки понадобятся острый секатор, сучкорез и садовая пила. Все инструменты нужно продезинфицировать до начала работы. Срезы диаметром больше 1 см обрабатывают садовым варом или специальной пастой — это защитит дерево от инфекций.

Работать лучше в сухую погоду. Если дерево большое, используйте устойчивую лестницу и надевайте перчатки.

Что ещё важно

После обрезки можно подкормить дерево минеральными удобрениями — это поддержит его силы после вмешательства. А также обязательно уберите все ветки с участка — они могут быть источником болезней.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

