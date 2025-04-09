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Первый шаг к независимости: в каком возрасте чаще всего съезжают из родительского дома

Недвижимость

Издание «Т-Ж» провело опрос по вопросу возраста сепарации детей от родителей среди 1,5 тысячи россиян. Выяснилось, что большинство молодых людей съезжают от родителей в возрасте 17–18 лет (36% опрошенных). Второй по популярности возраст — от 21 до 23 лет, когда многие уже получают профессиональное образование (29%).

Студенты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Студенты

Те, кто начал жить самостоятельно в 17 лет, считают, что это оптимальный возраст для отделения от родителей. Они уверены, что другие должны съезжать в 19 лет. Напротив, люди, которые стали жить отдельно в 30 лет и старше, полагают, что оптимальный возраст для сепарирования — 24 года, сообщает Газета.Ru.

Треть респондентов (35%) сообщили, что их первым жильём была съёмная квартира. Примерно трети из них с оплатой помогали родители. 29% опрошенных переехали в общежитие, причём сделали это раньше всех — в среднем в 17,7 года.

Люди, которые сразу начали платить за аренду самостоятельно, были в среднем на четыре года старше тех, кто сначала пользовался поддержкой родителей. На момент переезда им было 22,9 и 18,4 года соответственно. В возрасте 22–23 лет большинство россиян переезжают в квартиру, купленную родителями или полученную в наследство. В 25 лет они обычно переселяются в жильё, оплаченное совместно с родственниками или партнёром, а в 29–30 лет — в квартиру, купленную самостоятельно.

Уточнения

Сепарация от родителей в психологии — процесс трансформации отношений с родителями в сторону большего равенства, паритетности отношений родителей и взрослеющих детей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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