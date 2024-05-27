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Диетолог рассказал, как правильно употреблять роллы, не вредя фигуре

Диетолог Бобровский: вреда для фигуры не будет, если съесть одну порцию роллов за раз

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Здоровье

Из-за страха нанести вред фигуре, многие избегают суши и роллов. Диетолог Андрей Бобровский дал свою оценку обоснованности этого страха.

Диетолог Бобровский: вреда для фигуры не будет, если съесть одну порцию роллов за раз
Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters is licensed under Attribution 2.0 Generic

Специалист разъяснил, что по отношению к избыточному весу различные продукты можно разделить на зелёную, жёлтую и красную зоны, считая последнюю наиболее опасной для фигуры. Суши попадают в жёлтую зону, что делает их довольно безопасными с точки зрения питания. Согласно словам Бобровского, также важен параметр плотности калорий, который у роллов является средним, поэтому можно есть одну порцию за раз.

"Очевидно, если эта порция как самостоятельный приём пищи, а не как салатик к горячему и другим калорийным блюдам с десертом. Обычно порция в ресторанах от трёх до шести штук", — объяснил Андрей Бобровский в интервью для РИА "ФедералПресс".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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