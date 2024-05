Главный нарколог Подмосковья раскрыл, как алкоголь трансформирует мужчин в женщин

Алкоголь запускает в мужском организме процессы, которые характерны для женщин. Последствия употребления алкоголя негативно влияют на функционирование всего организма, в частности, на внутренние органы, отвечающие за регуляцию гормонального баланса. Это приводит к нарушениям в эндокринной системе, пояснил главный специалист минздрава по психиатрии и наркологии Московской области Виталий Холдин. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic