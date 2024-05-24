Главный нарколог Подмосковья раскрыл, как алкоголь трансформирует мужчин в женщин

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Врач Холдин: алкоголь изменяет мужской организм в сторону женского типа

Здоровье

Алкоголь запускает в мужском организме процессы, которые характерны для женщин. Последствия употребления алкоголя негативно влияют на функционирование всего организма, в частности, на внутренние органы, отвечающие за регуляцию гормонального баланса. Это приводит к нарушениям в эндокринной системе, пояснил главный специалист минздрава по психиатрии и наркологии Московской области Виталий Холдин. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач Холдин: алкоголь изменяет мужской организм в сторону женского типа
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Если мужчина длительно злоупотребляет алкоголем, уровень главного мужского гормона — тестостерона — постепенно снижается, а растёт выработка женских гормонов. Уверен, что каждый обращал внимание на типичное телосложение мужчины, который часто выпивает. У него не только растёт живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают откладываться по женскому типу — на бёдрах и боках", — предостерёг Виталий Холдин.

Одновременно с тем, употребление алкоголя женщинами может привести к уменьшению уровня женских гормонов, что способно вызвать нарушения менструального цикла, а также проблемы с фертильностью. Согласно словам Холдина, не существует безопасного количества алкоголя, и для тех, кто не может самостоятельно побороть вредную привычку, доступна помощь специалистов регионального наркологического диспансера. Обратившись в медицинское учреждение по месту жительства, можно получить необходимую помощь.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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