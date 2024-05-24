Хирург назвал пугающие для мужчин факты о пиве

Врач Умнов: избыток пива грозит гормональным сбоем

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Александр Умнов, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, предостерёг об опасности чрезмерного употребления пива для мужчин. Он подчеркнул, что это может вызвать нарушения в гормональном балансе и развитие тела по женскому образцу, а также увеличить риск бесплодия и развития диабета второго типа.

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"У пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром. Отсюда повышенная глюкоза в крови и развитие сахарного диабета второго типа", — уточнил Александр Умнов.

Также специалист отметил, что из-за содержания в пиве солей тяжёлых металлов у мужчин может снижаться уровень тестостерона, что способно привести к возможным изменениям физиологии в сторону женского типа и проблемам в сексуальной сфере, включая бесплодие.