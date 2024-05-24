Хирург назвал пугающие для мужчин факты о пиве

Хирург Александр Умнов, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, предостерёг об опасности чрезмерного употребления пива для мужчин. Он подчеркнул, что это может вызвать нарушения в гормональном балансе и развитие тела по женскому образцу, а также увеличить риск бесплодия и развития диабета второго типа.
"У пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром. Отсюда повышенная глюкоза в крови и развитие сахарного диабета второго типа", — уточнил Александр Умнов.
Также специалист отметил, что из-за содержания в пиве солей тяжёлых металлов у мужчин может снижаться уровень тестостерона, что способно привести к возможным изменениям физиологии в сторону женского типа и проблемам в сексуальной сфере, включая бесплодие.
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