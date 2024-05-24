Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему нельзя двигаться справа от фуры: совет водителям легковушек
"Тучи сгущаются над Сионом": генсек ООН требует прекращения операции в Рафахе
EcoToxic: около 70% видов тунца и акул содержат небезопасное количество ртути
В Москве и Ленобласти введены ограничения на строительство студий
В КНДР из Владивостока запустят пассажирские поезда
ЕС согласовал действия с границами на случай новой пандемии или иного форс-мажора
Как отучить кошку ходить по мебели: самый простой и безопасный способ
США продолжают поставки вооружений Украине
Перлотто со свёклой и лавандой: аппетитное блюдо
Хирург назвал пугающие для мужчин факты о пиве

Врач Умнов: избыток пива грозит гормональным сбоем

0:53
Здоровье

Хирург Александр Умнов, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, предостерёг об опасности чрезмерного употребления пива для мужчин. Он подчеркнул, что это может вызвать нарушения в гормональном балансе и развитие тела по женскому образцу, а также увеличить риск бесплодия и развития диабета второго типа.

Врач Умнов: избыток пива грозит гормональным сбоем
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"У пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром. Отсюда повышенная глюкоза в крови и развитие сахарного диабета второго типа", — уточнил Александр Умнов.

Также специалист отметил, что из-за содержания в пиве солей тяжёлых металлов у мужчин может снижаться уровень тестостерона, что способно привести к возможным изменениям физиологии в сторону женского типа и проблемам в сексуальной сфере, включая бесплодие.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Последние материалы
"Тучи сгущаются над Сионом": генсек ООН требует прекращения операции в Рафахе
В Москве и Ленобласти введены ограничения на строительство студий
В КНДР из Владивостока запустят пассажирские поезда
ЕС согласовал действия с границами на случай новой пандемии или иного форс-мажора
Как отучить кошку ходить по мебели: самый простой и безопасный способ
США продолжают поставки вооружений Украине
Перлотто со свёклой и лавандой: аппетитное блюдо
Как размножить чёрную смородину черенкованием?
Как избавиться от шрамов и рубцов на лице после пластической операции
Лариса Гузеева показала праздник в честь своего дня рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников