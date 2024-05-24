Перечислены продукты, богатые витамином А

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Врач Малиновская: большего всего витамина А в моркови и петрушке

1:13
Здоровье

Светлана Малиновская, врач-физиотерапевт из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, сообщила, что наибольшее количество витамина А содержится в говяжьей печени, моркови, петрушке, укропе и шпинате. Тем не менее, она предостерегла от избыточного потребления говяжьей печени из-за высокого содержания ретинола. Согласно её заявлению, 100-200 граммов этого продукта обеспечивают норму вышеуказанного компонента на неделю.

Врач Малиновская: большего всего витамина А в моркови и петрушке
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims). is licensed under public domain

"Продукты — чемпионы по содержанию витамина А: говяжья печень, морковь, петрушка, укроп и шпинат. Но важно учитывать, что в 100-200 г приготовленной говяжьей печени содержится примерно недельная норма ретинола, поэтому больше этого количества в неделю есть не стоит", — объяснила Светлана Малиновская.

Физиотерапевт ранее сообщила, что основные источники витамина Е — подсолнечное, соевое, кукурузное, хлопковое и льняное масла. Она отметила, что недостаток этого витамина можно устранить, употребляя проросшие зёрна пшеницы, кукурузы, овса и ржи.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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