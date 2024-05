Перечислены продукты, богатые витамином А

Светлана Малиновская, врач-физиотерапевт из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, сообщила, что наибольшее количество витамина А содержится в говяжьей печени, моркови, петрушке, укропе и шпинате. Тем не менее, она предостерегла от избыточного потребления говяжьей печени из-за высокого содержания ретинола. Согласно её заявлению, 100-200 граммов этого продукта обеспечивают норму вышеуказанного компонента на неделю.

