Перечислены продукты, богатые витамином А

Светлана Малиновская, врач-физиотерапевт из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, сообщила, что наибольшее количество витамина А содержится в говяжьей печени, моркови, петрушке, укропе и шпинате. Тем не менее, она предостерегла от избыточного потребления говяжьей печени из-за высокого содержания ретинола. Согласно её заявлению, 100-200 граммов этого продукта обеспечивают норму вышеуказанного компонента на неделю.
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"Продукты — чемпионы по содержанию витамина А: говяжья печень, морковь, петрушка, укроп и шпинат. Но важно учитывать, что в 100-200 г приготовленной говяжьей печени содержится примерно недельная норма ретинола, поэтому больше этого количества в неделю есть не стоит", — объяснила Светлана Малиновская.
Физиотерапевт ранее сообщила, что основные источники витамина Е — подсолнечное, соевое, кукурузное, хлопковое и льняное масла. Она отметила, что недостаток этого витамина можно устранить, употребляя проросшие зёрна пшеницы, кукурузы, овса и ржи.
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