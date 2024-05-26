Россиянам дали названия продуктов, которые улучшают качества сна

Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, поделился с "Известиями" 14 мая информацией о продуктах, способствующих улучшению сна.
Он отметил, что качественный сон является важной частью нормального функционирования организма человека. Существует ряд продуктов, которые могут улучшить качество сна.
Среди них продукты, богатые веществами, необходимыми для синтеза мелатонина — основного гормона, регулирующего процесс засыпания и обеспечивающего плавное замедление активности органов во время сна.
Такие продукты включают в себя вишню или вишневый сок, молочные продукты (молоко, кефир, йогурты), которые рекомендуется употреблять за два часа до сна. В молочных продуктах также содержится кальций, необходимый для правильного функционирования сердца и передачи нервных импульсов.
Тыква также полезна благодаря содержанию магния, который способствует снижению возбуждения нервных клеток. Помидоры богаты ликопином, который сокращает время засыпания без ущерба для качества сна.
Среди витаминов, важных для обеспечения хорошего сна, особо выделяются витамины группы В, особенно В6, содержащийся в морских рыбах.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.