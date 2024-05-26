Россиянам дали названия продуктов, которые улучшают качества сна

Эти продукты помогут вам лучше спать

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, поделился с "Известиями" 14 мая информацией о продуктах, способствующих улучшению сна.

Какие продукты улучшают сон?

Он отметил, что качественный сон является важной частью нормального функционирования организма человека. Существует ряд продуктов, которые могут улучшить качество сна.

Среди них продукты, богатые веществами, необходимыми для синтеза мелатонина — основного гормона, регулирующего процесс засыпания и обеспечивающего плавное замедление активности органов во время сна.

Такие продукты включают в себя вишню или вишневый сок, молочные продукты (молоко, кефир, йогурты), которые рекомендуется употреблять за два часа до сна. В молочных продуктах также содержится кальций, необходимый для правильного функционирования сердца и передачи нервных импульсов.

Тыква также полезна благодаря содержанию магния, который способствует снижению возбуждения нервных клеток. Помидоры богаты ликопином, который сокращает время засыпания без ущерба для качества сна.

Среди витаминов, важных для обеспечения хорошего сна, особо выделяются витамины группы В, особенно В6, содержащийся в морских рыбах.