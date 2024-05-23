Чем полезна вяленая говядина для здоровья: вы будете удивлены

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Вяленая говядина богата железом и биотином

1:01
Здоровье

Вяленая говядина готовится долго — от 24 часов, в течение этого времени мясо ферментируется и приобретает вкус готового продукта.

Вяленая говядина богата железом и биотином
Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Польза вяленой говядины

Говядина богата железом и кальцием и содержит большое количество витаминов и минералов, таких как В2, В5, В6, В12 и РР.

Кроме того, в этом мясе содержится биотин, благотворно влияющий на кожу, ногти и волосы, а также природный антидепрессант холин, нормализующий обмен веществ.

Мясо в целом является отличным низкокалорийным источником белка, омега-3, железа, борющегося с анемией, витамина B12 и даже холина (витамина, который помогает подтянуть талию).

Исследования показали, что вяленая говядина может быть легкой и полезной закуской, содержащей высокую концентрацию белка и необходимых минералов, таких как цинк и железо.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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