Боль от уха до пупка представляет собой потенциально смертельную угрозу

Врач Концедайло: боль от уха до пупка может свидетельствовать о проблемах с сердцем

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-кардиолога Полины Концедайло, основной признак нарушений в работе сердца — дискомфорт в области груди, который может распространяться на любую часть тела от мочек уха и до пупка, сообщает "Газета.ru".

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Как отмечает Концедайло, признаками проблем с сердцем могут быть одышка, дискомфорт и ощущение распирания в груди, особенно если боль за грудиной распространяется на другие зоны тела, такие как нижняя челюсть, шея и руки, в условиях физического напряжения или психоэмоционального стресса. В таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу-кардиологу.

Появление такой боли может указывать на инфаркт миокарда, и шансы на выздоровление определяются площадью и глубиной повреждений, а также своевременностью оказанной помощи.