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Боль от уха до пупка представляет собой потенциально смертельную угрозу

Врач Концедайло: боль от уха до пупка может свидетельствовать о проблемах с сердцем

0:52
Здоровье

По словам врача-кардиолога Полины Концедайло, основной признак нарушений в работе сердца — дискомфорт в области груди, который может распространяться на любую часть тела от мочек уха и до пупка, сообщает "Газета.ru".

Врач Концедайло: боль от уха до пупка может свидетельствовать о проблемах с сердцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как отмечает Концедайло, признаками проблем с сердцем могут быть одышка, дискомфорт и ощущение распирания в груди, особенно если боль за грудиной распространяется на другие зоны тела, такие как нижняя челюсть, шея и руки, в условиях физического напряжения или психоэмоционального стресса. В таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу-кардиологу.

Появление такой боли может указывать на инфаркт миокарда, и шансы на выздоровление определяются площадью и глубиной повреждений, а также своевременностью оказанной помощи.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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