Учёные определили, какие пряности благотворно влияют на здоровье человека

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Куркумин помогает против воспалений, а орегано повышает иммунитет

Здоровье

Было установлено, как специи и травы могут повлиять на потребление натрия, вредного для сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованию, опубликованному в Frontiers in Nutrition, куркума, имбирь и орегано признаны самыми полезными для здоровья человека. Также в этот список входят кайенский перец, корица, розмарин и мята.

Куркумин помогает против воспалений, а орегано повышает иммунитет
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Учёные подтверждают, что эти пряности способствуют обогащению организма необходимыми питательными веществами.

Например, куркумин помогает уменьшить воспаление в организме, которое связывается с развитием раковых клеток и снижением когнитивных функций.

Кайенский перец помогает контролировать аппетит и благотворно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта.

Имбирь обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, улучшает функционирование желудочно-кишечного тракта. Корица способна снизить уровень сахара в крови, а орегано укрепляет иммунную систему.

Согласно выводам исследователей, мята и розмарин также способствуют улучшению функционирования желудочно-кишечного тракта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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