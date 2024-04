Учёные определили, какие пряности благотворно влияют на здоровье человека

Было установлено, как специи и травы могут повлиять на потребление натрия, вредного для сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованию, опубликованному в Frontiers in Nutrition, куркума, имбирь и орегано признаны самыми полезными для здоровья человека. Также в этот список входят кайенский перец, корица, розмарин и мята.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic