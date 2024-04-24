Учёные определили, какие пряности благотворно влияют на здоровье человека

Куркумин помогает против воспалений, а орегано повышает иммунитет

Было установлено, как специи и травы могут повлиять на потребление натрия, вредного для сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованию, опубликованному в Frontiers in Nutrition, куркума, имбирь и орегано признаны самыми полезными для здоровья человека. Также в этот список входят кайенский перец, корица, розмарин и мята.

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Учёные подтверждают, что эти пряности способствуют обогащению организма необходимыми питательными веществами.

Например, куркумин помогает уменьшить воспаление в организме, которое связывается с развитием раковых клеток и снижением когнитивных функций.

Кайенский перец помогает контролировать аппетит и благотворно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта.

Имбирь обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, улучшает функционирование желудочно-кишечного тракта. Корица способна снизить уровень сахара в крови, а орегано укрепляет иммунную систему.

Согласно выводам исследователей, мята и розмарин также способствуют улучшению функционирования желудочно-кишечного тракта.