Учёные определили, какие пряности благотворно влияют на здоровье человека

Было установлено, как специи и травы могут повлиять на потребление натрия, вредного для сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованию, опубликованному в Frontiers in Nutrition, куркума, имбирь и орегано признаны самыми полезными для здоровья человека. Также в этот список входят кайенский перец, корица, розмарин и мята.
Учёные подтверждают, что эти пряности способствуют обогащению организма необходимыми питательными веществами.
Например, куркумин помогает уменьшить воспаление в организме, которое связывается с развитием раковых клеток и снижением когнитивных функций.
Кайенский перец помогает контролировать аппетит и благотворно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта.
Имбирь обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, улучшает функционирование желудочно-кишечного тракта. Корица способна снизить уровень сахара в крови, а орегано укрепляет иммунную систему.
Согласно выводам исследователей, мята и розмарин также способствуют улучшению функционирования желудочно-кишечного тракта.
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