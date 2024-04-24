Хирург поделился пугающими фактами о бутербродах с колбасой

Чрезмерное употребление бутербродов с колбасой может привести к лишнему весу и возникновению мочекаменной болезни, сообщил хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он предупредил, что частое потребление подобных закусок как завтраков или перекусов может вызвать гастрит или язву желудка из-за содержания излишнего количества консервантов, которые раздражают поджелудочную железу.
Соли, входящие в состав колбасы, могут привести к увеличению артериального давления и нарушению работы почек. Специи, содержащиеся в колбасе, могут вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта, что способствует развитию гастрита и язвы желудка. При этом, жировые включения увеличивают уровень холестерина, что вредно для сердечно-сосудистой системы, а также повышается риск ожирения и появления диабета, как пояснил Александр Умнов.
По мнению эксперта, для изготовления самых недорогих видов колбас используют мясо механической обработки или труху, после чего смешивают "рога, копыта, хрящи и прочие остатки животного" для создания готового продукта. Умнов предупредил, что употребление такой пищи вместе с хлебом может привести к ожирению.
"Самая дешёвая колбаса готовится из трухи — собранных во едино рогов, копыт, хрящей и прочих остатков животного. А такой "компот" может вызвать развитие мочекаменной болезни, а неперемолотые куски могут поранить стенки органов. А учитывая и хлеб, то набор килограммов обеспечен. А где лишний вес, там и ожирение", — резюмировал Александр Умнов.
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