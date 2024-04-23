Врач рассказал о влиянии свеклы на мужское либидо

Уролог Асаханов: сырая свёкла поможет увеличить либидо у мужчин

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-уролог Загид Асаханов из Видновской клинической больницы рассказал, что определенные продукты питания, включая даже те, которые считаются полезными, могут негативно влиять на сексуальное влечение у мужчин.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

"Прежде всего нужно исключить сою. Если есть её много, в организме снижается уровень тестостерона, так как в данном продукте содержатся фитоэстрогены, схожие с женским гормоном эстрогеном. Из-за них мужчина может предпочесть интимной близости какой-нибудь сериал", — сообщил Загид Асаханов.

Бобовые, включая горох, фасоль, чечевицу и другие, также содержат много фитоэстрогенов. Эти продукты могут привести к вздутию живота. Врач Асаханов добавил в чёрный список мужского питания пиво, квас, выпечку и другие дрожжевые продукты.

Самая обычная свёкла может помочь повысить сексуальное влечение. Она улучшает кровообращение, содержит бор, который стимулирует уровень тестостерона и напрямую влияет на либидо. Однако для сохранения полезных свойств следует употреблять её в свежем виде, на что указал врач.