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Врач рассказал о влиянии свеклы на мужское либидо

Уролог Асаханов: сырая свёкла поможет увеличить либидо у мужчин

1:15
Здоровье

Врач-уролог Загид Асаханов из Видновской клинической больницы рассказал, что определенные продукты питания, включая даже те, которые считаются полезными, могут негативно влиять на сексуальное влечение у мужчин.

Уролог Асаханов: сырая свёкла поможет увеличить либидо у мужчин
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

"Прежде всего нужно исключить сою. Если есть её много, в организме снижается уровень тестостерона, так как в данном продукте содержатся фитоэстрогены, схожие с женским гормоном эстрогеном. Из-за них мужчина может предпочесть интимной близости какой-нибудь сериал", — сообщил Загид Асаханов.

Бобовые, включая горох, фасоль, чечевицу и другие, также содержат много фитоэстрогенов. Эти продукты могут привести к вздутию живота. Врач Асаханов добавил в чёрный список мужского питания пиво, квас, выпечку и другие дрожжевые продукты.

Самая обычная свёкла может помочь повысить сексуальное влечение. Она улучшает кровообращение, содержит бор, который стимулирует уровень тестостерона и напрямую влияет на либидо. Однако для сохранения полезных свойств следует употреблять её в свежем виде, на что указал врач.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
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Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний кожи, как псориаз, акне (угри), розацеа, себорея, экзема, дерматит (аллергический, атопический, контактный, нейродермит), лишаи различного типа.
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