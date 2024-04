Врач рассказал о влиянии свеклы на мужское либидо

Врач-уролог Загид Асаханов из Видновской клинической больницы рассказал, что определенные продукты питания, включая даже те, которые считаются полезными, могут негативно влиять на сексуальное влечение у мужчин.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain