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Гастроэнтеролог рассказала, насколько опасна еда, заражённая плесенью

Врач Помойнецкая: потребление заплесневелых продуктов увеличивает риск онкологии

1:15
Здоровье

Плесневые грибы заражают всё изделие полностью, поэтому даже при удалении видимой плесени с хлеба, сыра или варенья сохраняется опасность для здоровья.

Врач Помойнецкая: потребление заплесневелых продуктов увеличивает риск онкологии
Фото: Own work by Asurnipal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Наиболее изученные токсины плесневых грибов плохо влияют на лёгкие и печень, так как эти органы отвечают за детокс в организме и именно через них проходит большое количество яда", — поделилась в своём Telegram-канале гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.

По мнению специалиста, афлатоксины — продукты жизнедеятельности плесневых грибов, способны создать негативное воздействие на организм, вызвав перегрузку иммунной системы и способствуя развитию онкологических заболеваний в печени. Употребление пищи с афлатоксинами также может вызвать аллергическую реакцию, ослабление иммунитета и чувство усталости. Чаще всего риск высок при употреблении не качественного кофе, какао, чая, хлебобулочных изделий, семечек, орехов, бобов и сыра, а также других продуктов с признаками плесени и несвежим запахом.

По словам специалиста, важно учитывать присутствие плесени на стенах и принимать меры по её устранению для предотвращения возможного заражения микроспорами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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