Alzheimer's & Dementia: у умных подростков в старости меньше риск развития деменции

Учёные из Университета Южной Калифорнии (США) провели исследования, которые касаются связи умственных способностей в юном возрасте и появление деменции в пожилом.
Деменция — это состояние, подразумевающее различные виды снижения когнитивных способностей с возрастом. Учёные выяснили, что высокие умственные показатели у подростков в некоторых случаях совпадают с меньшим риском развития деменции в старости. Правда предстоит ещё выяснить, касается ли это деменции при более широком охвате респондентов.
Во время исследований учёные пользовались данными о когнитивных способностях людей, полученные ещё в 1960 году, учитывались уровень образования, сложности профессии и были ли выявлены у этих людей признаки деменции с возрастом.
В результате выяснили, что чем более качественным было образование в юном возрасте и чем более сложной в умственном плане была работа, тем меньше были риски развития деменции. Об исследовании написали в журнале Alzheimer's & Dementia.
Учёные предположили, что это связано с неким резервом, который накопили нейронные связи в юном возрасте. В зрелом возрасте этот резерв компенсировал возрастные повреждения мозга, чтобы обеспечить качественные когнитивные возможности.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.