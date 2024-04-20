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Alzheimer's & Dementia: у умных подростков в старости меньше риск развития деменции

Учёные из США считают, что умным подросткам не грозит в старости деменция

1:23
Здоровье

Учёные из Университета Южной Калифорнии (США) провели исследования, которые касаются связи умственных способностей в юном возрасте и появление деменции в пожилом.

Учёные из США считают, что умным подросткам не грозит в старости деменция
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Деменция — это состояние, подразумевающее различные виды снижения когнитивных способностей с возрастом. Учёные выяснили, что высокие умственные показатели у подростков в некоторых случаях совпадают с меньшим риском развития деменции в старости. Правда предстоит ещё выяснить, касается ли это деменции при более широком охвате респондентов.

Во время исследований учёные пользовались данными о когнитивных способностях людей, полученные ещё в 1960 году, учитывались уровень образования, сложности профессии и были ли выявлены у этих людей признаки деменции с возрастом.

В результате выяснили, что чем более качественным было образование в юном возрасте и чем более сложной в умственном плане была работа, тем меньше были риски развития деменции. Об исследовании написали в журнале Alzheimer's & Dementia.

Учёные предположили, что это связано с неким резервом, который накопили нейронные связи в юном возрасте. В зрелом возрасте этот резерв компенсировал возрастные повреждения мозга, чтобы обеспечить качественные когнитивные возможности.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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