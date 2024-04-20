Учёные из Италии выделили из кожуры граната экстракты с антимикробными действиями

Кожура граната может стать источником натуральных антибактериальных препаратов

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Сассари (Италия) смогли выделить из кожуры граната состав с антимикробными свойствами, который эффективен против некоторых опасных для человека бактерий.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В кожуре граната содержится много фенольных смол. Учёные приготовили экстракты из 7 сортов этого плода, после чего сравнили их бактерицидный эффект против золотистого стафилококка и листерии.

Результаты исследований показали хорошее антимикробное действие выделенных экстрактов. Их антибактерицидное свойство обусловлено такими веществами, как пуникалагин, флавониды и хлорогеновая кислота. Результаты исследования опубликовало издание Journal of Bioresources and Bioproducts.

По словам учёных, кожура граната может стать отличным источником натуральных антибактериальных препаратов.