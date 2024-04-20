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Учёные из Италии выделили из кожуры граната экстракты с антимикробными действиями

Кожура граната может стать источником натуральных антибактериальных препаратов

0:54
Здоровье

Учёные из Университета Сассари (Италия) смогли выделить из кожуры граната состав с антимикробными свойствами, который эффективен против некоторых опасных для человека бактерий.

Кожура граната может стать источником натуральных антибактериальных препаратов
Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В кожуре граната содержится много фенольных смол. Учёные приготовили экстракты из 7 сортов этого плода, после чего сравнили их бактерицидный эффект против золотистого стафилококка и листерии.

Результаты исследований показали хорошее антимикробное действие выделенных экстрактов. Их антибактерицидное свойство обусловлено такими веществами, как пуникалагин, флавониды и хлорогеновая кислота. Результаты исследования опубликовало издание Journal of Bioresources and Bioproducts.

По словам учёных, кожура граната может стать отличным источником натуральных антибактериальных препаратов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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