Учёные из Италии выделили из кожуры граната экстракты с антимикробными действиями

Учёные из Университета Сассари (Италия) смогли выделить из кожуры граната состав с антимикробными свойствами, который эффективен против некоторых опасных для человека бактерий.
В кожуре граната содержится много фенольных смол. Учёные приготовили экстракты из 7 сортов этого плода, после чего сравнили их бактерицидный эффект против золотистого стафилококка и листерии.
Результаты исследований показали хорошее антимикробное действие выделенных экстрактов. Их антибактерицидное свойство обусловлено такими веществами, как пуникалагин, флавониды и хлорогеновая кислота. Результаты исследования опубликовало издание Journal of Bioresources and Bioproducts.
По словам учёных, кожура граната может стать отличным источником натуральных антибактериальных препаратов.
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