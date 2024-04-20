Врач назвал правильные дозировки витамина Д для детей

Врач Платонов: витамин Д нужно принимать всем детям

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Детский эндокринолог Вадим Платонов сообщил, что витамин Д важно принимать всем детям. Врач также назвал, какие дозировки оптимальны в разном возрасте.

Фото: commons.wikimedia.org by Root66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Важно помнить, что витамин Д очень нужен для правильного функционирования детского организма. Благодаря ему предотвращается рахит, хорошо развиваются кости.

"Детям в возрасте от 1 до 12 месяцев с целью профилактики дефицита витамина D рекомендуются препараты холекальциферола в дозе 1000 МЕ/сут. В возрасте с 1 года до 3 лет дозировка немного выше и составляет 1500 МЕ/сут, старше 3 лет — 1000 МЕ/сут. Для детей Европейского севера России старше 3 лет профилактическая доза составляет 1500 МЕ/сут", — говорит доктор.

В случае если нужна не просто профилактика, а лечение, то дозировки должны быть выше. Они будут зависеть от уровня витамина Д в организме. Дозировки в таком случае должен подбирать врач.

Также важно, чтобы витамин Д хорошо усваивался, иначе поднять его уровень не получится. Лучше всего усваивается жидкая форма витамина Д, по сравнению с таблетками и капсулами.