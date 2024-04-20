Врач назвал правильные дозировки витамина Д для детей

Детский эндокринолог Вадим Платонов сообщил, что витамин Д важно принимать всем детям. Врач также назвал, какие дозировки оптимальны в разном возрасте.
Важно помнить, что витамин Д очень нужен для правильного функционирования детского организма. Благодаря ему предотвращается рахит, хорошо развиваются кости.
"Детям в возрасте от 1 до 12 месяцев с целью профилактики дефицита витамина D рекомендуются препараты холекальциферола в дозе 1000 МЕ/сут. В возрасте с 1 года до 3 лет дозировка немного выше и составляет 1500 МЕ/сут, старше 3 лет — 1000 МЕ/сут. Для детей Европейского севера России старше 3 лет профилактическая доза составляет 1500 МЕ/сут", — говорит доктор.
В случае если нужна не просто профилактика, а лечение, то дозировки должны быть выше. Они будут зависеть от уровня витамина Д в организме. Дозировки в таком случае должен подбирать врач.
Также важно, чтобы витамин Д хорошо усваивался, иначе поднять его уровень не получится. Лучше всего усваивается жидкая форма витамина Д, по сравнению с таблетками и капсулами.
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