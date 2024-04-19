5 главных причин, почему огурцы нужно есть каждый день

Медикфорум: огурцы нужно есть каждый день для снижения риска рака

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Огурцы важно употреблять как можно чаще, даже лучше каждый день. Этот овощ способен принести много пользы для здоровья, пишет "Медикфорум".

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Самая главная причина, почему огурцы нужно включить в свой рацион, состоит в том, что они способны защитить от рака. В них содержатся полифенолы, лигнаны. Эти вещества могут снизить риск развития рака молочной железы и шейки матки.

Также огурцы отлично увлажняют организм. Их особенно стоит есть в жаркую погоду или если вы мало пьёте воды. Эти овощи способны укрепить кости, так как они богаты витамином К, который помогает кальцию правильно распределяться в организме. Благодаря этому ваши кости будут плотными, защищёнными от переломов и остеопороза.

Огурцы способны очистить организм, особенно кишечник, поскольку в них есть фермент эрепсин. Он улучшает пищеварение, помогает перевариванию мяса. Кроме того, эти овощи повышают стрессоустойчивость, так как они богаты витаминами В.